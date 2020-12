AUTONOMIA E RICARICA Progettata e sviluppata a Barcellona, presso la sede di Martorell, entra in produzione questa settimana a Wolfsburg la nuova Seat Tarraco e-Hybrid, versione plug-in dell’ammiraglia del marchio. La batteria da 12,8 kWh le permette fino a 49 km di autonomia nella marcia a emissioni zero e il motore elettrico da 115 CV è sufficiente per farle raggiungere i 140 km/h senza chiamare in causa l'unità a benzina 1.4 TSI da 150 CV che completa il sistema ibrido. Tempi di ricarica da 3,5 a 5 ore secondo che si disponga di una normale presa domestica da 2,3 kW di potenza o di una wallbox dedicata da 3,6 kW.

LE PRESTAZIONI La potenza massima sviluppata è di 245 CV e 400 Nm è la coppia di picco, che vengono scaricate a terra tramite un cambio automatico DSG a doppia frizione e 6 rapporti La velocità massima è di 205 km/h, mentre il tempo sullo 0-100 km/h non è ancora stato dichiarato. La propulsione elettrica può essere convenientemente utilizzata in funzione delle esigenze: oltre alla selezione dei diversi driving mode tramite il display touch dell'infotainment, vi sono due pulsanti dedicati nella console centrale per attivare con più immediatezza la modalità di funzionamento e-Mode, per la guida a emissioni (locali) zero, o la modalità s-Boost che rende la guida più scattante.

CONSUMI ED EMISSIONI Grazie alla combinazione di motore elettrico e motore a combustione, Seat dichiara per la Tarraco plug-in hybrid consumi compresi tra 1,6 e 2,0 l/100 km, con emissioni di CO2 comprese tra 37 e 46,4 g/km in base al ciclo di prova ufficiale WLTP (qui un articolo di approfondimento su consumi ed emissioni delle auto plug-in hybrid). E come quasi sempre succede con i modelli di questo tipo, il processo di ricarica e la climatizzazione del veicolo sono controllabili da remoto via smartphone, tramite la connettività di bordo e l'app Seat Connect.

ARRIVO E PREZZI Seat Tarraco e-Hybrid sarà disponibile sul mercato a partire dal primo trimestre del 2021, in versione a 5 posti, negli allestimenti più ricchi FR e Xcellence. Difficile fare supposizioni sul prezzo, che ancora non è stato annunciato. Vero è che potenza e allestimenti collocano la Tarraco e-Hybrid al vertice della gamma, ma la trazione della plug-in hybrid è esclusivamente anteriore, mentre l'integrale 4Drive rimane un'esclusiva della Seat Tarraco 2.0 TDI da 200 CV (qui la prova), che attacca a 45.850 euro in allestimento Xcellence e 46.700 euro in allestimento FR. Come si collocherà, dunque la e-Hybrid? Lo sapremo presto, visto che gli ordini dovrebbero aprirsi entro dicembre 2020 e con essi verrà comunicato il listino ufficiale. Stay tuned!