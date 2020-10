AGGIORNAMENTI IN CORSO Dopo le novità di Arona, il SUV compatto di Seat, ora tocca al grande, Tarraco. Le novità riguardano i motori, i sistemi di trazione, gli equipaggiamenti di serie e quelli su richiesta. Scopriamo tutte le novità.

NOVITÀ MOTORI Tarraco si aggiorna e lo fa a cominciare dalle motorizzazioni. Il SUV Seat più grande manda in pensione il motore 2.0 TDI DSG 4Drive: al suo posto il 2.0 TDI DSG a trazione anteriore. Il 4x4 rimane, ma sulla versione più potente, il 2.0 TDI 4Drive DSG, ora con 200 CV. Tutti i motori si aggiornano alla normativa Euro 6d.

VERSIONE BUSINESS Seat Tarraco 2.0 TDI 150 CV DSG, in allestimento Business, è disponibile a ottobre al prezzo promozionale di 31.700 euro, o 299 euro al mese. La dotazione prevede, tra gli altri accessori, il sistema di navigazione con display touch da 9,2'', il Seat Virtual Cockpit, i cerchi in lega Performance 37/1 da 18'' e il ruotino di scorta. Non mancano inoltre il Seat Full LED con coast-to-coast posteriore e il Climatronic a 3 zone.

VERSIONE FR L'allestimento più sportivo della gamma Seat, denominato FR, è disponibile su Tarraco al prezzo di 34.400 euro o 329 euro al mese. Rispetto alla Business qui abbiamo, in più, cerchi in lega da 19'' Exclusive Cosmo Grey 37/1, sedili anteriori sportivi a guscio e pedaliera in alluminio.

PIÙ RICCA DI SERIE Tra i contenuti principali di Seat Tarraco 2021 troviamo luce coast-to-coast, nuovo volante - già di serie su FR - e navigatore con schermo da 9,2''. La versione Style, per esempio, oltre a beneficiare del nuovo sistema di luci e del rinnovato volante, guadagna anche Seat Connect con funzioni safety&access e accesso remoto. Le versioni Business, Xcellence e FR si arricchiscono inoltre della funzione online infotainment e del navigatore da 9,2'' con riconoscimento vocale.

NUOVI PACCHETTI Tra le novità anche alcuni pacchetti di sicurezza, come il Safe & Driving Pack, disponibile nelle versioni M, L e XL, con Lane Assist Plus, che aiuta a mantenere il centro della corsia mentre si marcia. Il nuovo colore Grigio Dolphin sostituisce il Grigio Iridio, mentre debutta il nuovo Rosso Merlot.