NEW ENTRY Se parliamo di Seat Tarraco, il family SUV della Casa spagnola, c'è grande attesa per la versione Tarraco Plug-in Hybrid prevista per la seconda metà del 2020. Intanto arriva l'annuncio ufficiale che in listino entra un modello intermedio, certamente meno costoso e per questo ancora più interessante. Si tratta della nuova Seat Tarraco 1.5 TSI DSG a trazione anteriore, con cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti e motore a benzina da 1,5 litri di cilindrata.

LE PRESTAZIONI Il propulsore è il noto 4 cilindri a iniezione diretta con sistema cylinder on demand per la disattivazione selettiva dei cilindri quando si guida con un filo di gas. Eroga 150 CV di potenza tra 5.000 e 6.000 giri e sviluppa una coppia massima di 250 Nm tra 1.500 e 3.500 giri. Con questa motorizzazione Tarraco può raggiungere i 198 km/h di velocità e l'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 9,5 secondi. Interessanti i consumi dichiarati, che vanno da 7,1 a 8,0 litri/100 km, misurati in fase di omologazione secondo il ciclo WLTP: niente male per un SUV lungo 4,73 metri e disponibile anche a 7 posti. Le emissioni di CO2? Comprese tra 160 e 181 g/km.

DOTAZIONI E PREZZI Disponibile negli allestimenti Style, Business e Xcellence, nelle varianti a 5 o 7 posti, Seat Tarraco 1.5 TSI DSG a trazione anteriore offre di serie fari full LED, strumentazione completamente digitale Virtual Cockpit, sistema di infotainment con display da 8”, climatizzatore Climatronic a 3-zone, sistema E-Call per la chiamata automatica di emergenza, sistema di frenata automatica Front Assist con rilevamento pedoni e ciclisti e Lane Assist per il mantenimento di corsia. Prezzi a partire da 32.800 euro.

SCHEDA TECNICA SEAT TARRACO 1.5 TSI DSG

Motore: 1.498 cc, 4 cilindri iniezione diretta con tecnologia cylinder on demand

Potenza massima: 150 CV tra 5.000 e 6.000 giri/minuto

Coppia massima: 250 Nm tra 1.500 e 3.500 giri/minuto

Cambio: DSG 7 rapporti

Velocità: 198 km/h

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi

Consumi: 7,1-8,0 litri/100 km (ciclo WLTP)

Dimensioni: 5/7 posti, 4,73 x 1,84 x 1,66 metri

Bagagliaio: 230/760/1.920 litri

Prezzo: da 32.800 euro