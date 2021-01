L'AUTO DEL MESE Un'auto nuova è investimento vincolante, anzi no. Dipende. Cambieresti il tuo punto di vista, se scoprissi che anche dopo aver perfezionato l'acquisto, trascorso un mese puoi mandare tutto a monte? E tutto questo, ovviamente, senza conseguenze. Metti un imprevisto, metti che il modello inizialmente ti piaceva, ma che dopo averlo conosciuto bene, cambi idea. La risposta è Seat Senza Impegno, ovvero la formula che ti consente di restituire l'auto anche già dopo un mese soltanto. Spieghiamo meglio.

IMPEGNO ZERO Nuova Seat Leon eTSI (mild hybrid), e-Hybrid (plug-in) e TGI (metano), insieme a Ibiza e Arona TGI, da gennaio sono in vendita anche con formula finanziaria che prevede anticipo zero, anche senza usato da permutare, e la flessibilità della restituzione della vettura senza alcun impegno dopo il primo mese. Senza contare i vantaggi degli ecoincentivi statali di terza fascia (61-135 g/km di CO2), vantaggi ai quali eccedono tutti quanti i modelli citati. Senza trascurare, infine, le basse economie di esercizio garantite dalle alimentazioni ibride e a gas naturale.

LA MANO DEL METANO In termini pratici: con soluzione Seat Senza Impegno, Ibiza 1.0 TGI 90 cv Style al prezzo di 13.460 euro anziché 18.850 euro come da listino (sconto di 5.390 euro dato dalla somma di 3.890 di contributi Ford e 1.500 euro di incentivi pubblici). Anticipo zero, 35 rate da 159 euro al mese e la - sorprendente - possibilità di restituzione dal primo mese in avanti, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi (ovviamente, previo buon fine delle rate maturate). Idem Seat Arona 1.0 TGI 90 cv Reference: prezzo promo di 14.050 euro anziché 20.100 euro (sconto di 6.050 euro), zero anticipo, rate da 159 euro e possibilità di restituire l'auto senza penali a partire dal secondo mese.

IN VIDEO Dal metano all'ibrido. Seat Leon 1.0 eTSI 110 cv DSG Style (benzina mild hybrid) da 259 euro al mese senza anticipo e restituzione anticipata senza controindicazioni. Proprio Leon di quarta generazione, insieme a Ibiza e Arona TGI, sono ora protagoniste di una simpatica campagna di comunicazione. La trovi qui sotto.