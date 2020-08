Quando si compra un'auto nuova?

Avete sempre sognato di scoprire qual è il momento preferito dal pubblico per acquistare un'auto nuova? Ebbene, ora grazie a una ricerca del sito BuyaCar, concessionario online inglese che si è basato sui dati dei propri visitatori, potete trovare la risposta. Tenetevi forti. Questa è... il lunedì verso mezzogiorno. Più precisamente, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio.

SMARTWORKING Si tratta, come dicevamo, dei dati raccolti dal sito BuyaCar, relativi quindi al mercato inglese, anche se non ci sono motivi per pensare che sia diverso nel resto del mondo. Anche perché si tratta di dati nuovi, insomma, aggiornati all'era post-Covid. Prima infatti l'orario di elezione era tra le cinque e le sei del pomeriggio, mentre ora si è spostato alla fascia tra le undici del mattino e le tre del pomeriggio. Situazione preso spiegata dalla parola smartworking. Infatti, forse non ci sarebbe nemmeno bisogno di statistiche, ma comunque le statistiche rilevano che nell'anno 2020 più gente di quanta se ne sia mai registrata nella storia sta lavorando da casa. Quale sorpresa, ce ne rendiamo conto.

RICERCHE Un dato più interessante è quello che suggerisce che gli acquisti si svolgano di lunedì perché seguono un weekend di ricerche, dal momento che nel fine settimana si ha il tempo necessario per informarsi per bene in vista di un acquisto importante. Man mano che prosegue la settimana, poi, gli acquisti diminuiscono gradualmente (sapete chi ce lo dice? Sempre loro, le statistiche).

ACQUISTI NOTTURNI Questi nuovi rilevamenti ci dicono anche che, se analizziamo la fascia notturna (tra le undici e le due), i giorni in cui la gente ha la maggiore tendenza a comprare auto online sono quelli della settimana, tra il martedì e il giovedì, mentre precedentemente il dato era decisamente spostato verso il fine settimana. Indovinate qual è il motivo di questo cambiamento? Sempre quello: lo smartworking, dal momento che la gente non dovendosi alzare per andare in ufficio ora può andare serenamente a letto un po' più tardi (magari dopo essersi comprata una macchina).

LA DICHIARAZIONE Il boss di BuyaCar, Christofer Lloyd, ha dichiarato: ''Sembra che lo smartworking abbia decisamente indirizzato il trend verso gli acquisti durante le ore di lavoro. Prima il pattern era molto chiaramente incentrato sulle pause pranzo o dopo l'ufficio. Ora pare che i consumatori stiano comprando nei momenti che preferiscono, senza la necessità di non farsi vedere da capi o colleghi a utilizzare il computer per motivi personali sul posto di lavoro. Quello che non è cambiato è la tendenza all'acquisto dell'auto proprio all'inizio della settimana, come a volerla cominciare su una nota positiva''.