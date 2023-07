Nuova Cupra Leon: le foto spia della wagon svelano un look più esclusivo

Il giovane, ma vivace brand spagnolo Cupra non si abbandona alle autocelebrazioni per il successo della sua gamma, che vale oltre 150.000 consegne nel solo 2022, ma continua la progettazione e l’evoluzione di inediti modelli. Quindi, non solo auto nuove, ma anche il facelift di auto già a listino come il caso della Leon ST.

Nuova Cupra Leon: i prototipi della station wagon spagnola in pistaUN LOOK PIÙ SPORTIVO E ATTUALE Le foto spia scattate sul circuito tedesco del Nürburgring, in Germania, mostrano che i prototipi della prossima Cupra Leon, qui in variante station wagon, avranno fari più sottili che incorporano tre punti luce diurna a LED a forma di triangolo, rispecchiando il design che vediamo su Tavascan, Terramar e UrbanRebel, svelate recentemente. Il frontale della nuova Leon è progettato per distinguerla ulteriormente dal modello originale Seat su cui si basa, consentendo a Cupra di sviluppare il proprio linguaggio di design più sportivo ed esclusivo.

Nuova Cupra Leon: i fari a LED anteriori più sottili e la nuova calandra

CAMBIA MOLTO LA ZONA ANTERIORE Con una svolta molto evidente rispetto alla Leon attuale, il nuovo modello adotterà un design della calandra significativamente più piccolo, mentre la parte inferiore del paraurti ora ha una presa d’aria per il radiatore molto più pronunciata, oltre a fendinebbia collocati in maniera strategica su ogni estremità.

Nuova Cupra Leon: profilo disteso ed equilibrato per la wagonGAMMA MOTORI ELETTRIFICATA Nulla cambierà molto dal punto di vista meccanico, con motorizzazioni a benzina, anche mild hybrid e plug-in hybrid per potenze da 150 a 310 CV della più sportiva Leon ST VZ. Ma con la variante MHEV fra le più gettonate dai clienti del brand iberico. Non è ancora prevista una data di lancio, che ipotizziamo potrebbe avvenire entro la fine del 2023. Restiamo in attesa di novità dalla sede di Martorell, vicino a Barcellona.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/07/2023