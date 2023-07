Cupra Talks Gaming Edition: l'importanza di comunicare in modo innovativo

Il brand Cupra ci racconta una storia di successo. Arrivato di slancio nella galassia automotive nel 2018, dopo un breve rodaggio, ha fatto debuttare la sua prima auto nel 2020 e da allora è stato un crescendo costante, con il lancio di numerosi modelli, tra i quali Leon, Formentor, Ateca, oltre a quelli che rappresentano la visione di un futuro 100% elettrico, cioè Born e Tavascan. Un successo che, numeri alla mano, significa oltre 150.000 veicoli consegnati nel 2022, con una proiezione positiva per il futuro. Un marchio che comunica la sua mission in maniera anticonvenzionale rispetto alle etichette imposte dal mondo dell’auto e per questo (ma non solo) ha scardinato quei concetti un po’ superati d’informazione sul prodotto. Cupra è un brand giovane, senza heritage, ma ricco di personalità e capace di attrarre un nuovo cliente, più giovane e sensibile all’innovazione. Il Direttore di Cupra Italia, Pierantonio Vianello, sottolinea: “Il gaming e l'automotive hanno in comune la passione per l'innovazione e la ricerca di tecnologia all’avanguardia. Sia i giocatori sia gli appassionati di auto apprezzano l'emozione, l’adrenalina, la competizione e la creatività che questi mondi possono offrire”. E ancora: “Cupra coglie nel cuore delle nuove generazioni”. Ma come comunicare questo inedito approccio al pubblico?

Cupra Talks Gaming Edition: l'incontro con la stampa al Cupra Garage di MilanoUN NUOVO LINGUAGGIO UNIVERSALE Beh, in modo diretto, affidandosi a un linguaggio universale, che sconfina nelle tematiche più vicine ai giovani, per esempio il gaming. Una sorta di viaggio in parallelo fra mondo dell’automotive e dei videogiochi in cui il marchio spagnolo crede fortemente. In particolare, la collaborazione con il gioco per Xbox Forza Horizon, ha consolidato non solo il legame del brand con le nuove generazioni ma anche con il mondo virtuale, permettendo agli utenti di mettersi al volante di auto che nel mondo reale non hanno ancora debuttato, oppure di prototipi high performance come Tavascan XE, per un’esperienza di guida virtuale fuori dall’ordinario. E come illustrare questa filosofia tanto inclusiva fra Cupra e i giovani?

VEDI ANCHE

Cupra Talks Gaming Edition: la Cupra Formentor, bestseller della Casa ibericaMOMENTI INCLUSIVI PER FARE CONOSCENZA La Casa spagnola ha organizzato Cupra Talks: Gaming Edition, un incontro presso il Cupra Garage di Milano – location “fisica” dove immergersi nella realtà del brand iberico – per spiegare l’impegno verso i giovani attraverso lo sviluppo del mondo virtuale e del gaming. Insomma, un momento di dialogo all’insegna delle nuove tecnologie e community virtuali, per esplorare come i videogiochi e l’automotive possano influenzarsi reciprocamente, per dare spazio a nuove opportunità. Un forma di socializzazione senza precedenti, per una experience emozionale, ma anche l’importanza di nuovi modi di creare community, attraverso tribe virtuali. Ecco, il concetto di Tribù, è uno dei punti cardine della comunicazione Cupra. Un gruppo di ambassador come il portiere tedesco Marc ter Stegen, la calciatrice spagnola, due volte Pallone d’Oro, Alexia Putellas e lo street artist TV Boy, che vogliono essere la forza trainante di questo movimento. Un concetto caro anche a Gianluca Gazzoli, noto speaker radiofonico e appassionato di gaming, che sottolinea la sua: “vicinanza alla filosofia di Cupra”.

Cupra Talks Gaming Edition: la postazione creata da Cupra e Sabelt presso il Cupra GarageUNA POSTAZIONE PER PROVARE L’ADRENALINA CUPRA E proprio a partire da questo incontro, per creare un’esperienza unica e coinvolgente per la propria tribe, Cupra mette a disposizione dei visitatori del Cupra Garage un simulatore di guida, realizzato in collaborazione con Sabelt. Una opportunità di immergersi totalmente nell’universo del brand spagnolo attraverso test ride e competizioni. La postazione è attrezzata con un sedile racing realizzato da Sabelt, eccellenza italiana che esiste da 50 anni nel settore abbigliamento e accessori automotive. Cupra e Sabelt lavorano insieme per equipaggiare le auto di serie, ma anche le monoposto di Formula E, e da questa partnership è sbocciata naturale l’idea del sedile da gaming. Gregorio Marsiaj, Executive Vice President Sabelt, appoggia completamente il programma di Cupra poiché rispecchia i valori promossi anche dal brand italiano. “La community fa capire la strada da intraprendere e va ascoltata per comprendere come sviluppare nuovi progetti”, ha dichiarato il manager. Un impegno a 360° quello di un brand contemporaneo come Cupra, con l’obiettivo di unire emozione, elettrificazione e performance per ispirare i più giovani.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/07/2023