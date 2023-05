Cupra Born, nuove foto spia del facelift in arrivo entro l’anno

Pizzicata in giro per le Alpi, scopriamo come cambia la cugina sportiva di ID.3, recentemente oggetto di un leggero restyling

Giusto un paio di mesi fa Volkswagen ha presentato il restyling della sua prima elettrica, la compatta ID.3, e tocca adesso alla cugina spagnola Cupra Born (qui la prova su strada), che si conferma veloce e sportiva anche negli aggiornamenti: ha debuttato nel 2021, e già si prepara al suo primo facelift.

Cupra Born restyling 2023: visuale laterale

MULETTO BAGNATO... Il prototipo pizzicato dai nostri fotografi in giro per le Alpi, in una brutta giornata di pioggia, confermano quanto visto lo scorso aprile, ossia che le novità principali si concentreranno nel frontale, l’unico punto dove si trovano le vistose camuffature applicate dai tecnici Cupra. Prevedibile, per il nuovo modello, l’adozione del muso senza griglia già visto su Tavascan e la nuovissima Raval, presentata qualche giorno fa. Ci aspettiamo anche un paraurti anteriore più sportivo, con i sensori degli ADAS sempre alloggiati nella parte bassa dell’auto, in mezzo alla presa d’aria centrale. L’unica altra camuffatura è quella sul logo e sul lettering posteriore, segno che anche lì potrebbe esserci qualche piccola novità estetica (o banalmente, il tentativo - non molto riuscito - di non far capire di che auto si tratta).

Cupra Born restyling 2023: visuale di 3/4 posteriore

MOTORIZZAZIONI Nessuna novità attesa per quanto riguarda motori e batterie, che dovrebbero rimanere quelli da 150 e 231 CV attualmente disponibili, entrambi sull’asse posteriore. Due i tagli di batteria attualmente disponibili, da 58 e 78 kWh, per autonomie tra i 420 e i 540 km nel ciclo WLTP.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/05/2023