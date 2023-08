Cupra Leon mild-hybrid: quando il divertimento incontra l'efficienza. Prova video

Su e giù per le stradine sopra Como in compagnia della compatta di Barcellona con il 4 cilindri TSI elettrificato. Video prova

Dopo la versione ad alto tasso di sportività VZ Carbon (qui il nostro approfondimento), la hatchback di Barcellona abbraccia la motorizzazione mild hybrid da 48V. Il motore di Cupra Leon 1.5 Hybrid è abbinato al collaudato cambio a doppia frizione DSG 7 rapporti. Il sistema ibrido si compone di un alternatore-starter e di una batteria agli ioni di litio compatta da 48V, che permette di recuperare energia in frenata e dare un piccolo aiuto al motore in fase di accelerazione. Clicca Play sulla foto di cover per conoscerla anche in video.

Cupra Leon 1.5 Hybrid: frontale

ARRIVA L'IBRIDO ''LEGGERO'' Cupra Leon 1.5 Hybrid DSG rappresenta, insieme alla 1.5 e alla 2.0 TSI, la versione d’accesso alla gamma Leon. La media spagnola viene equipaggiata con un 4 cilindri turbobenzina a iniezione diretta da 150 CV e 250 Nm di coppia. Il propulsore lavora in coppia con il collaudatissimo DSG 7 e con un alternatore-starter alimentato da una batteria al litio compatta da 48V, realizzando così uno schema mild-hybrid (MHEV). L’aiutino elettrico si fa sentire soprattutto nelle riprese e consente di ottimizzare i consumi. E in effetti, dopo averla provata, posso confermare che si tratta di un ottimo compromesso fra divertimento ed efficienza (la mild-hybrid pesa circa 245 kg meno della gemella plug-in hybrid).

VEDI ANCHE

Cupra Leon 1.5 Hybrid: gli interni

DIVERTE E CONSUMA POCO Insomma, l’hachback ideale per chi cerca il coinvolgimento alla guida, senza doversi svenare alla pompa di benzina. Il motore si dimostra sempre pronto, non si fa mai cogliere impreparato ed è assecondato con precisione dall’ottimo doppia frizione 7 rapporti (con paddle al volante). Ma le sorprese arrivano proprio quando meno te l’aspetti! Di rientro da un test drive di un centinaio di chilometri - completato senza risparmiarsi troppo - il computer di bordo resta fisso sui 5,4 l/100. Il suo prezzo? Il listino della 1.5 Hybrid DSG attacca a 35.150. In gamma ci sono anche la variante 1.4 e-Hybrid DSG plug-in da 42.250 euro e i bolidi della linea VZ da 245 e 300 CV con prezzi da 43.250 a 47.00 euro. Più in altro trovate invece le esclusivissime VZ Carbon con medesimi livelli di potenza da 49.750 e 53.500 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 07/08/2023