Cupra: "Si a sportività e BEV, la performance è nel nostro DNA". DarkRebel in video

Chi lo dice che stile, qualità, sostenibilità, sportività e motori elettrici non sono compatibili? Per il giovane marchio Cupra è il contrario e ce lo spiega Pierantonio Vianello, Brand Director di Cupra Italia, presentandoci il concept DarkRebel nella nostra video intervista a IAA 2023. Il manager italiano sottolinea la visione di Cupra per un futuro elettrico, ma divertente e da condividere grazie anche alla comunità Cupra Tribe, che esprime al massimo i valori della Casa iberica. Se siete curiosi fate clic su Play per saperne di più.

VEDI ANCHE

Pubblicato da La Redazione, 05/09/2023