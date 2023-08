Cupra Ateca: nel 2024 con nuovi motori e contenuti aggiornati

Cupra Ateca è stato il primo modello a essere introdotto sul mercato dal giovane marchio di Barcellona. Nel 2024, il crossover compatto del Tribale amplia la sua gamma motori arricchendosi con dotazioni al passo coi tempi (qui la nostra prova). ''Cupra Ateca è stata la chiave per la crescita del marchio e ora siamo concentrati sullo sviluppo dell’offerta della gamma, in modo da poter rispondere alle esigenze dei nostri clienti. Con l’introduzione di nuove versioni nella gamma motori, la nostra ambizione è quella di contribuire ad aumentare le vendite di Cupra Ateca, seguendo la stessa strategia e percorso che abbiamo intrapreso con Leon'', ha commentato Kai Vogler, Vicepresidente Vendite e Marketing di Cupra.

Cupra Ateca su strada

SPORTIVITÀ PER TUTTI I GUSTI In particolare l’offerta motori vede l’ingresso in gamma di due nuovi propulsori: al grintoso 2.0 TSI turbobenzina da 300 CV si aggiungono il 1.5 TSI 150 CV e il 2.0 TSI 190 CV (qui il nostro approfondimento). Il primo rappresenta la nuova porta d’accesso ad Ateca, mentre il secondo con trazione 4Drive garantisce la giusta potenza e il controllo ideale in qualsiasi situazione (rimanendo al di sotto della soglia del Superbollo). Entrambi i propulsori vengono offerti con cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. Cupra Ateca 2024 sfoggia un nuovo diffusore posteriore che le conferisce un look ancor più scolpito. Completano il quadro cerchi sportivi in lega da 19 pollici, fari full-LED, vetri posteriori oscurati, mancorrenti sul tetto, spoilerino sul resto e gli indicatori di direzione posteriori dinamici. L’abitacolo si arricchisce ulteriormente grazie ai sedili sportivi avvolgenti e al volante racing.

VEDI ANCHE

Cupra Ateca: vista 3/4 posteriore

AL PASSO COI TEMPI Cupra Ateca è equipaggiata con sistemi tecnologici e di sicurezza di ultima generazione. Al centro della plancia trova posto il sistema di navigazione da 9 pollici, il Virtual Cockpit da 10 pollici, il Full link wireless, il sistema Kessy entry+go, il Park assist, il climatronic bi-zona e il cruise control adattivo. Inoltre alla dotazione standard, viene aggiunto un nuovo pacchetto di equipaggiamenti su richiesta: il Technology Pack. Sulla motorizzazione 150 CV debutta per la prima volta il volante racing con pulsante di avviamento e selezione delle modalità di guida. Il pack include anche i cerchi da 19 pollici Machined Copper, il portellone con apertura elettrica, la videocamera posteriore di parcheggio e il Safe & Driving Pack XL. Tre le versioni (già ordinabili): Ateca, Ateca VZ e Tribe Edition, con prezzo di partenza di 39.700 euro per l’Ateca 1.5 TSI 150 CV DSG.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 01/08/2023