Cupra DarkRebel: svelata la sportiva elettrica disegnata dalla "Tribe"

Cupra DarkRebel è finalmente realtà. La concept del marchio di Barcellona rappresenta la massima espressione provocativa del design Cupra. Un'auto sportiva che si spinge oltre i confini dello stile e delle prestazioni, ridefinendo il modo in cui le vetture saranno immaginate e create in futuro (qui l'approfondimento su Cupra Raval). Cupra DarkRebel è stata sviluppata completamente nello spazio virtuale di Cupra: una soluzione inedita e innovativa pensata per intercettare la prossima generazione di appassionati.

DISEGNATA DALLA TRIBE Le oltre 270.000 configurazioni elaborate dalla Cupra Tribe hanno contribuito alla progettazione della dreamcar. Tra queste, erano presenti anche quelle degli ambasciatori del brand come i giocatori dell'FC Barcelona Alexia Putellas, Marc ter Stegen, Ansu Fati e l'attore Daniel Bruhl. I dati raccolti dall'Hyper Configurator sono stati parte integrante del design finale di DarkRebel, che ora è passata dal mondo virtuale a quello reale con la presentazione della versione fisica all'IAA 2023 di Monaco. II risultato è un'auto sportiva a due posti 100% elettrica con un'architettura shooting brake. Il colore della carrozzeria è fluido ed enigmatico, simile a quello del mercurio. ''Grazie alla passione e alla creatività della Cupra Tribe, siamo riusciti a trasformare uno dei nostri sogni più grandi in una vera e propria auto. Una ribelle con uno scopo: dimostrare che le auto elettriche del futuro possono essere sportive, accattivanti ed emozionali'', ha affermato Wayne Griffiths, CEO di Cupra.

Nuova Cupra DarkRebel

LOOK DARK Le Iinee decise e affilate di DarkRebel sono accentuate dal tribale che emerge dalla carrozzeria (qui nuova Cupra Tavascan). La colorazione viola scuro si evolve e cambia a seconda di come la luce ambientale sfiora la carrozzeria del veicolo. L’auto è lunga 4,5 metri per 2,2 metri in larghezza e 1,3 metri in altezza. All'interno, i passeggeri vengono accolti in un ambiente avvolgente, innovativo ed estremo, delimitato da un'elegante cornice tratteggiata da forme dinamiche, da cui emergono strutture grezze e leggere. Inoltre, in abitacolo sono stati utilizzati materiali sostenibili realizzati con bambu biodegradabile al 90%. L'elemento chiave del cockpit resta però la spina dorsale, con le sue forme asimmetriche, prodotta con la più recente tecnologia di stampa 3D del metallo. La struttura emerge tra la base dei sedili sportivi e si estende in avanti per abbracciare il conducente.

Nuova Cupra DarkRebel: gli interni

ESPERIENZA IMMERSIVA DarkRebel è un'auto sportiva dalle prestazioni elevate che offre un'esperienza utente (UX) e un'interfaccia utente (UI) all'avanguardia. lntegrando un'esperienza di gioco, gli utenti non si limitano a guidare, ma sono coinvolti in una connessione continua e immersiva con la Cupra Tribe. II percorso UX/UI di Cupra DarkRebel offre tre esperienze uniche, Exponential Square, Exponential Cube ed Exponential Infinite. Queste tre esperienze, controllabili dal volante, permettono all'auto di adattare completamente gli esterni, gli interni, l'illuminazione, i suoni e le funzioni esclusive per ogni esperienza. Per seguire in diretta la presentazione ufficiale di Cupra DarkRebel all’IAA Mobility 2023 di Monaco di Baviera, basta cliccare play sul video che trovate sopra (qui tutte le novità del Gruppo Volkswagen all'IAA di Monaco).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 04/09/2023