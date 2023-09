Volkswagen, la notte più lunga di Monaco: segui la diretta streaming

Salone ricco mi ci ficco, verrebbe da dire! Quello che apre i battenti al pubblico martedì 5 settembre (ma per la stampa già da domani mattina) si preannuncia discretamente appetitoso. Per non farsi mancare nulla, Volkswagen ha addirittura organizzato una serata speciale, questa sera alle 20:30, che verrà trasmessa in live streaming da YouTube, e che potete seguire anche voi tramite l’embed video che trovate qui sotto.

COSA VEDREMO Al momento di sicuro c’è il debutto della nuova Volkswagen Passat, la best seller tedesca che arriva alla nona generazione solo con carrozzeria station wagon, la tre volumi elettrica ID.7 (che della Passat berlina raccoglie di fatto il testimone), la terza generazione di Tiguan, anticipata nelle scorse settimane, e tutta la gamma GTX delle elettriche ad alte prestazioni di Wolfsburg, ID.4 e ID.5 in primis. Ci sarà spazio per qualche sorpresa, come la tanto attesa ID.2 All, la piccola a batteria da meno di 25mila euro? Lo scopriremo insieme stasera!

NON SOLO VW Nel corso della Media Night verranno presentate tutte le novità degli altri brand del gruppo Volkswagen. Si comincia con Cupra, che porterà la sua concept “digitale” (sviluppata con Unreal Engine 5) DarkRebel, passando per Skoda con le nuove Superb e Kodiaq (di cui sono appena stati svelati gli interni), Audi con la Q6 e-tron e... Che altro?

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/09/2023