Cupra Terramar: il SUV spagnolo si è fatto attendere, ma ora ci siamo quasi

La nuova Cupra Terramar si è fatta un po’ attendere, se è vero che le ultime notizie di lei risalgono a oltre un anno fa quando erano stati beccati i muletti durante dei test su strada. Tuttavia, oggi abbiamo nuove foto e nuove notizie, il che fa presupporre che il SUV del brand sportivo spagnolo si stia avvicinando al debutto. E allora, andiamo a vedere più da vicino queste novità e scopriamo cosa ha in serbo l’inedito modello a ruote alte di Cupra.

Nuova Cupra Terramar: i prototipi durante i collaudi invernaliSTILE DINAMICO E MODERNO Il secondo sport utility della casa iberica ha iniziato i test nel nord della Svezia, e quello che vedete è uno degli esemplari con motore esclusivamente a benzina che saranno presenti in gamma. Forte di pneumatici invernali chiodati e un paio di fari aggiuntivi proprio davanti alla griglia, il SUV ci dà una visione chiara del suo aspetto, pur ancora nascosto da una bella mimetica ton sur ton con l’ambiente invernale artico. Innanzitutto, sembrano più definiti i fari triangolari, marchio di fabbrica della casa spagnola, così come la forma della calandra sotto la targa, con delle estremità più curve, le cui prese d'aria sono abilmente nascoste dal camouflage.

Nuova Cupra Terramar: lunghezza intorno ai 4,5 metriINTERNI HI-TECH Purtroppo, non è stato possibile intravedere gli interni, ma già sappiamo che ci sarà un quadro strumenti digitale, così come un grande touchscreen che occupa la consolle centrale nel tipico DNA del marchio spagnolo e che condividerà con altri modelli di nuova generazione di Volkswagen e Audi. Insomma, un abitacolo orientato al conducente che potrà disporre di un cockpit tecnologicamente avanzato e accessibile.

Nuova Cupra Terramar: gamma motori elettrificata e trazione anteriore o integrale PRODUZIONE A FINE ANNO E IN LISTINO NEL 2025 Infine, sappiamo che il nuovo Terramar, lungo poco più di 4,5 metri, è già stato presentato ai dipendenti nello stabilimento in Ungheria, dove entrerà in produzione alla fine dell'anno e che sarà lanciato nei primi mesi del 2025, con una gamma di motori completamente elettrificati, dove le varianti plug-in hybrid avranno un ruolo centrale nella gamma. La lineup prevede versioni a trazione anteriore e integrale nella variante più sportiva e con cento chilometri di autonomia elettrica, tutte dotate di cambio DSG doppia frizione a sette rapporti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/01/2024