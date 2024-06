Via agli ordini di nuova Cupra Formentor, ok il prezzo è onesto

Nuovo modello, nuovi prezzi. Spesso, prezzi ritoccati verso l'alto. Succede pure nel caso di Cupra Formentor nuova edizione, che è in realtà una rivisitazione (e non una rivoluzione) del SUV già in commercio dal 2020. I prezzi crescono, ma crescono di poco. Aumentano le cifre, ma di pari passo aumentano i contenuti e il gap è accettabile. Dopo la world premiere di fine aprile, Formentor 2024 è ora ufficialmente in vendita anche in Italia. Inizialmente, solo in una configurazione di motore. E un solo allestimento, da arricchire casomai con optional a profusione.

Nuova Cupra Formentor 2024, via alle vendite

MOTORI Aggiornata fuori e dentro, una volta a regime nuova Cupra Formentor sarà disponibile in numerose soluzioni di powertrain, ovvero 1.5 TSI 150 CV a benzina, 1.5 TSI Hybrid 150 CV DSG a benzina con tecnologia mild hybrid 48V, inoltre 2.0 TSI 333 CV a benzina, 1.5 TSI e-Hybrid da 204 CV o 272 CV DSG infine, il diesel 2.0 TDI 150 CV DSG. Al lancio, tuttavia, è ordinabile solo la motorizzazione benzina mild hybrid: per Formentor 1.5 Hybrid 150 CV DSG, listino prezzi da 39.500 euro, ovvero +1.200 euro rispetto alla precedente versione del 1.5 TSI sprovvisto di elettrificazione (e di cambio DSG). Con emissioni di 131 g/km di CO2, Formento Hybrid riceve gli incentivi (fino a 3.000 euro con rottamazione). Con finanziamento Cupra Way a valore finale definito in fase di acquisto, la formula prevede anticipo di 6.800 euro e 24 rate da 275 euro al mese (Tan 5,95%, Taeg 7,13%).

Nuova Formentor vista dal ''lato B''

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD Diverse novità anche in termini di dotazioni. Lato design: di serie cerchi in lega da 18 pollici Tempest, paraurti sportivi, vetri posteriori oscurati, fari Full LED anteriori (con squisita firma luminosa triangolare), illuminazione posteriore Full LED con logo illuminato incorporato, indicatori di direzione posteriori dinamici, volante multifunzione racing in pelle con pulsanti di avviamento e di selezione della modalità di guida (solo con cambio automatico DSG), dashboard con design parametrico 3D e cuciture a contrasto in colore copper, cielo abitacolo nero, pedaliera con inserti metallici (cambio DSG) e sedili anteriori sportivi in tessuto e similpelle. Lato tecnologia: infotainment con display touch da 12,9 pollici, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Cupra Virtual Cockpit da 10,25 pollici, Full Link wireless con Apple CarPlay e Android Auto, sistema di ricarica wireless per smartphone, sistema di avviamento senza chiave, Drive Profile e Climatronic tri-zona. Lato sicurezza: Adaptive Cruise Control con funzione predittiva, Front assist con frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti, Light Assist (dispositivo di assistenza abbaglianti), Lane Assist (mantenimento della corsia), Traffic Sign Recognition (riconoscimento dei segnali stradali) e sistema per la chiamata di emergenza e-Call.

Formentor 2024, i nuovi interni

OPTIONAL L’offerta degli equipaggiamenti su richiesta è stata ottimizzata secondo la logica dei pacchetti, cinque in tutto. Pacchetti a parte, nuova Formentor è ulteriormente personalizzabile con una gamma rinnovata di nuovi cerchi in lega con dimensioni dai 18 a 19 pollici, un nuovo colore di serie, due nuovi colori opachi, nuovi rivestimenti e nuove colorazioni per gli interni. Di seguito, le principali dotazioni dei pacchetti ''chiavi in mano''.

Edge (a 1.100 euro). Keyless Advanced (sistema di acceso senza chiave), illuminazione ambientale Smart Wraparound, videocamera posteriore, portellone elettrico con sistema “handsfree” e sistema antifurto.

(a 1.100 euro). Keyless Advanced (sistema di acceso senza chiave), illuminazione ambientale Smart Wraparound, videocamera posteriore, portellone elettrico con sistema “handsfree” e sistema antifurto. Intelligent Drive Lite (a 1.165 euro): sistema di navigazione e Safe & Driving Pack XL che include Side Assist (sistema di monitoraggio dell’angolo cieco), Exit Assist (avvisatore acustico e frenata di emergenza in caso di pericolo all’uscita dal parcheggio), Exit Warning (avvisatore acustico e luminoso all’uscita dalla vettura in caso di pericolo), Lane assist plus (con mantenimento del centro corsia) e PreCrash assist (anteriore e posteriore).

(a 1.165 euro): sistema di navigazione e Safe & Driving Pack XL che include Side Assist (sistema di monitoraggio dell’angolo cieco), Exit Assist (avvisatore acustico e frenata di emergenza in caso di pericolo all’uscita dal parcheggio), Exit Warning (avvisatore acustico e luminoso all’uscita dalla vettura in caso di pericolo), Lane assist plus (con mantenimento del centro corsia) e PreCrash assist (anteriore e posteriore). Pure Performance (a 1.235 euro): fari anteriori LED Matrix e Dynamic Chassis Control (DCC).

(a 1.235 euro): fari anteriori LED Matrix e Dynamic Chassis Control (DCC). Skyline (a 1.100 euro): tetto panoramico apribile a scorrimento elettrico.

(a 1.100 euro): tetto panoramico apribile a scorrimento elettrico. Immersive by Sennheiser (a 590 euro): sistema audio Sennheiser con badge identificativo Sennheiser sulle portiere, 11 speaker, 1 subwoofer e amplificatore da 390 watt.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/06/2024