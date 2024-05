Nuova Cupra Tavascan: l'elettroSUV esalta sportività e piacere di guida. La prova

Nei suoi primi sei anni di vita – è stata fondata nel 2018 – Cupra, si è ritagliata una gran fetta di preferenze di una clientela giovane e appassionata, che ha ritrovato nei suoi modelli il design, la qualità e il piacere di guida grintosi che ultimamente si erano un po’ persi, a forza di economie di scala ed elettrificazione. Un'identità che gioca le sue carte anche nella sportività grazie ad auto come la Formentor, ma anche a progetti audaci, che daranno l’impronta al futuro della vivace Casa di Barcellona come il concept DarkRebel. Ma in questa era di “elettricità a tutti i costi”, in Spagna hanno spinto forte sull’acceleratore e non hanno perso l’occasione di dare libero sfogo alla loro creatività. Nel 2021 è nata Born, adesso arriva nuova Tavascan, SUV Coupé dal temperamento ancora più dinamico. Fatto il preambolo, passiamo alla nuova arrivata e conosciamola insieme.

Nuova Cupra Tavascan: al debutto il SUV/coupé elettrico spagnolo

Lo stile è tutto un programma, quasi una dichiarazione d’intenti sul potenziale che è capace di esprimere su strada questo modello, ma ne parliamo dopo. Ciò che mi piace è la fusione tra linee tese e più smussate, che danno vita a un SUV/Coupé affilato come una lama e che dissimula alla perfezione la sua natura… a batterie. Un look slanciato e ricco di personalità dove il frontale aggressivo è il preludio a quello che mostrano fiancata a cuneo e coda quasi tronca, con fianchi muscolosi ed elementi hi-tech come i fari Matrix LED integrati nelle forme e loro stessi elementi di design, proprio come il logo illuminato. L’iconico tribale Cupra, che pare quasi una gemma brillante, incastonata nel cofano e sul portellone posteriore dove addirittura esalta la barra luminosa a tutta larghezza.

Nuova Cupra Tavascan: la firma luminosa del frontale decisamente esclusiva

Gli interni, se vogliamo, replicano il concetto di sportività e avanguardia del design di Tavascan. Sinceramente si tratta di qualcosa che non avevo ancora visto a bordo di un SUV, seppur “elettro-sportivo”, di questo segmento. Innanzitutto, va detto che si sganciano da quanto visto finora sui modelli Cupra. Lo noto appena accomodato su dei sedili che sembrano presi direttamente da una macchina da competizione, magari la Leon e-Racer del campionato E-TCR per vetture turismo 100% elettriche. Sono profilatissimi e dalle forme essenziali, ma non per questo scomodi, tutt’altro. Contengono bene busto e gambe e interpretano al meglio la vocazione della Tavascan. Dietro, lo spazio è meno abbondante e il tetto inclinato limita un po’ i centimetri in verticale, ma alla fine ci si può accomodare in due senza problemi o in tre con solo qualche piccolo sacrificio. Il baule, con 540 litri di capacità, ha un perimetro regolare per non creare spazi inutili quando si carica. Per il genere di auto va più che bene, pur senza eccellere nella capacità in senso assoluto.

Nuova Cupra Tavascan: i sedili anteriori confortevoli e dal profilo sportivoUNA PLANCIA FUTURISTICA Ma ciò che rapisce l’occhio immediatamente è quello che definirei un vero e proprio ponte di comando… a dir poco a effetto wow. Mi rifaccio subito gli occhi con la plancia futuristica dove la consolle centrale sembra un ponte sospeso - una sorta di spina dorsale - che collega il corpo della consolle centrale alla plancia stessa. Subito sotto trovo un vano portaoggetti e la piastra di ricarica wireless e tutti gli elementi che compongono la struttura hanno forme prive di spigoli, morbidi sotto i polpastrelli, dal look audace e con rivestimenti eco-sostenibili di ottima qualità, come i tessuti con poliestere riciclato al 90% o la microfibra riciclata fino al 50%. Il cockpit ospita un cruscotto digitale da 5,3 pollici, che offre tutte le informazioni di bordo al guidatore, mentre più a destra c’è il touchscreen a sbalzo da 15 pollici del sistema infotelematico. Voto più alle bocchette di ventilazione che non si vedono, ma ci sono e all'illuminazione ambiente, tra le più originali mai viste a bordo di un'auto di questo segmento. Invece, una cosa che mi piace un po’ meno è l’assenza di tasti fisici, ma è una scelta di Cupra, che ha voluto sottolineare il suo spirito avanguardista. In abitacolo comando praticamente tutto con pulsanti a sfioramento e feedback aptico della “touchbar” sotto il display centrale e se da un lato apprezzo questa soluzione per la modernità, dall’altro faccio un po’ fatica a trovare subito le funzioni principali. Non è la prima volta e non sarà l’ultima, però mi serve un minimo di tirocinio prima di destreggiarmi con i (tanti) servizi di bordo.

Nuova Cupra Tavascan: una vista d'insieme della plancia dal design futuristico

Servizi che non fanno mancare nulla per intrattenimento, comfort e sicurezza. La connessione al web offre ampio respiro per la gestione della Tavascan, sia da bordo sia da remoto. Ci sono Apple CarPlay e Android Auto, le app per gestire l’auto e la navigazione con aggiornamenti in tempo reale oppure tutte le info per programmare un viaggio dalla partenza all’arrivo e con le tappe intermedie per le eventuali ricariche alle colonnine. In abitacolo trovo anche prese USB-C per i device e la ricarica senza fili per lo smartphone. Lato sicurezza, la Tavascan è equipaggiata con i sistemi di assistenza per arrivare al secondo livello della guida semi-autonoma, che funzionano molto bene, quindi niente preoccupazioni sotto questo aspetto.

Nuova Cupra Tavascan: dettaglio sul cockpit full digital e con comandi a sfioramento

A livello tecnico la Tavascan, nella sua veste più sportiva VZ che ho guidato, può contare su due powertrain, uno per ogni asse, che erogano una potenza combinata di ben 340 CV. Davanti c’è il motore elettrico da 109 CV e 134 Nm, dietro quello da 286 CV e 545 Nm di coppia. La trazione è, naturalmente, sulle quattro ruote e permette al SUV/coupé di scattare da 0 a 100 orari in appena 5,5 secondi per una punta velocistica di 180 km/h. Sotto al pianale c’è la batteria agli ioni di litio da 77 kWh, che permette alla Tavascan VZ di percorrere fino a 522 km, secondo quanto dichiarato dalla Casa spagnola. Se preferite un po’ più di autonomia, c'è anche una versione meno aggressiva, la Endurance, con un solo motore elettrico (quello posteriore della VZ) per arrivare a 568 km di percorrenza massima nel ciclo WLTP. Lato rifornimento, entrambi i modelli sono equipaggiati con il sistema di ricarica a 11 kW, ma c'è anche quella in CC che arriva fino a 135 kW, con un tempo record di appena sette minuti per racimolare circa 100 km di strada. Serve poco meno di mezz'ora, invece, per passare dal 10 all’80% della batteria, ovvero la ricarica suggerita dalla maggior parte dei costruttori per preservare l’efficienza delle batterie nel tempo.

Nuova Cupra Tavascan: con due motori elettrici arriva a 340 CV di potenza massima

Messa in archivio la lezione di teoria, passo alla pratica sottolineando come la Tavascan VZ abbia riservato il meglio una volta fatti i primi chilometri. Inutile negarlo: il piacere di guidare le auto elettriche arriva da quell’energia immediata che dalle ruote, passa al volante e al guidatore in un battito di ciglia. Soprattutto se ci sono tanti cavalli e Newtometro a disposizione del piede destro. E il SUV sportivo non si tira certo indietro sotto questo aspetto. Placido e silenzioso nel traffico cittadino, dove fa valere uno sterzo diretto, un diametro di volta favorevole dimensioni tutto sommato gestibili con un pizzico d’occhio nelle manovre più strette (lunghezza 4,64 metri, larghezza 1,86 metri) e, ovviamente, uno scatto fulmineo per lasciare al palo le altre auto, si trasforma in una sportiva (quasi) di razza quando esce dalle code ai semafori per dare libero sfogo alle sue velleità. La batteria piazzata in basso, i profili di guida dai più tranquilli ai più “dinamici” (ce ne sono cinque: Range, Comfort, Performance, Cupra e Individual per risparmiare elettricità, viaggiare comodi o divertirsi fra le curve) e – nuovamente – la cavalleria a disposizione regalano una bella iniezione di adrenalina a ogni affondo sull’acceleratore.

Nuova Cupra Tavascan: sotto il cofano della VZ c'è il motore da 109 CV e 134 NmUN PACCHETTO CHE ESALTA LA GUIDA Lo sterzo è comunicativo, assetto e sospensioni elettroniche non fanno una piega se forzo la mano tra le curve, ma sanno essere dolci sulle strade rovinate, almeno se non esagero. I freni sono sempre efficaci e la fatica non li sfiora nemmeno nell’uso di tutti i giorni come in qualche passaggio più veloce. E l’equilibrio è un’altra dote della Tavascan, che accetta di buon grado qualche strapazzo di troppo senza reazioni scorbutiche grazie anche a una ripartizione del peso molto favorevole, il 51% è sull’anteriore e il 49% su quello posteriore. Attenzione, trattasi pur sempre di un’auto elettrica e sembra paradossale parlare di sensazioni così vigorose, ma provare per credere. Chiaro, non mi trovo a bordo di una supercar, tuttavia la spinta è energica e immediata e il divertimento è dietro l’angolo. Poi, la natura dei motori EV è chiara quando l’impulso si appiattisce dopo qualche centinaio di metri, oppure quando al posto del rombo di un “bombardone” a benzina l’orecchio percepisce un sibilo inconsueto. Ma sono dettagli ai quali bisogna abituarsi e sulla bilancia possono fare il paio con tutto il piacere di guida che regala la Tavascan. Piacere che si modera solo un pizzico guardando i consumi. Poiché, se è vero che Cupra dichiara sempre oltre 500 km, autostrada e piede pesante possono fare la differenza. Sul tracciato misto del mio test drive non l’ho certo risparmiata e dopo 152 km il consumo medio è stato di 18,4 kWh/100 km. Un percorso piuttosto breve per tirare delle somme definitive, ma significativo per farsi un'idea che la Tavascan, come tutti i BEV, è soggetta al tipo di guida e alle strade e offre il meglio di sé con un piede leggero e andature medio/basse. Il suo Tallone d'Achille sono l'autostrada e i pestoni sull'acceleratore. Ci sono i paddle al volante coi quali è possibile regolare il recupero di elettricità su tre livelli, ma sappiamo che non può bastare per allontanare l’ansia da ricarica, soprattutto di una ''full electric''.

Nuova Cupra Tavascan: per la più potente VZ autonomia fino a 522 km

Detto che la nuova Tavascan è un SUV/coupé con le carte in regola per solleticare i sensi di chi vuole provare una nuova esperienza di guida in elettrico dove la parola “sportività” (a bordo di un veicolo del genere) non aveva mai raggiunto un livello tale, bisogna sottolineare che il listino è un altro jolly in mano a Cupra. La Casa spagnola ha semplificato al massimo la scelta con due versioni. Ci sono la Endurance 2WD e la VZ 4WD e quattro pacchetti di accessori per ritagliarsi la macchina su misura a vantaggio di comfort, stile o piacere di guida. L'apertura degli ordini è fissata a giugno e le prime consegne avverranno dopo l'estate. In Italia la Tavascan attacca a 52.600 euro nella versione Endurance Immersive.

Nuova Cupra Tavascan: batteria da 77 kWh ricaricabile dal 10% all'80% in meno di mezz'ora

Motore 2 - elettrici ant. e post. Potenza 109 ant. + 286 post. max 340 CV Coppia max 134 ant. + 545 post. Nm Prestazioni acc 0-100 km/h 5,5 sec. - v max 180 km/h Trazione integrale Dimensioni e peso 4,64 x 1,86 x 1,60 m e 2.274 kg o.d.m. Bagagliaio 540 litri Autonomia WLTP fino a 522 km Prezzo da 52.600 euro (versione Endurance 2WD Immersive)

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/05/2024