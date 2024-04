Vamos! Nuova Cupra Formentor, scopriamola in diretta streaming

È il SUV rivelazione dei primi anni Venti del terzo millennio, è l'auto che ha guidato un brand appena nato (e nato come una audace scommessa) verso una maturità tanto precoce, che nemmeno i genitori - leggasi, Gruppo Volkswagen - si aspettavano. È la tanto apprezzata Cupra Formentor, presenza fissa oggi nel traffico di ogni città europea (è il SUV coupé numero uno delle vendite del Continente). Venuta al mondo nel 2020, senorita Formentor si sottopone al classico restyling di metà carriera. Lo fa in perfetto stile Cupra, ovvero dà una festa ricca di effetti speciali. Per seguire il grande evento di Madrid (''Design Obsession'', il titolo è tutto un programma), collegati stasera lunedì 29 aprile alle ore 21.00. Nuova Formentor, ma anche nuova Cupra Leon (carrozzeria berlina 5 porte e station wagon, Leon Sportstourer), modello più di nicchia, ma ugualmente interessante. Sotto, la finestra video dalla quale assistere alla (doppia) world premiere.

UNA TRIBÙ CHE EVOLVE Le anticipazioni ufficiali sono scarse e consistono in un paio di foto dei nuovi gruppi ottici coast to coast, oltre a due-righe-due che citano, di ambedue i modelli, ''un nuovo linguaggio di design'', l’integrazione ''della tecnologia eHybrid di nuova generazione'', inoltre ''una maggiore digitalizzazione, caratteristiche di sostenibilità e migliori prestazioni di guida''. Naturale perciò aspettarsi come Cupra Formentor facelift (qui le nostre foto spia 2023) si distinguerà dalla precedente per una nuova grafica dei gruppi ottici, un sistema di infotainment con display più moderni e di maggiori dimensioni (piattaforma MIB4 del Gruppo VW), una variante ibrida plug-in dalle migliori proprietà di autonomia in modalità 100% elettrica: in luogo del motore da 1,4 litri, nuova Formentor e-Hybrid dovrebbe avvalersi del più evoluto 1,5 litri elettrificato che equipaggia nuova VW Tiguan, potenze di 204 CV e 272 CV e oltre 100 km di percorrenza in modalità EV. A proposito di motorizzazioni...

PLURI-MOTORE Ibrido plug-in a parte, quasi certe le conferme sia del 2.0 TDI a gasolio, sia del 2.0 TSI turbo benzina, spoglio di qualsiasi forma di ibridizzazione (perché c'è chi dice no): tra i vari step, anche una versione da 333 CV, come nuova Audi S3? Scompare invece, con ogni probabilità, il 5 cilindri 2,5 litri di Formentor VZ5. Stop ai rumor, voce alle protagoniste.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/04/2024