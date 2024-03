Seat: "Siamo più vivi che mai, entro il 2030 negli USA con Cupra"

Si era parlato, nell'ultimo anno, di un possibile pensionamento del marchio Seat. Le voci si sono rincorse per mesi, supportate dal travolgente successo di Cupra - ci torneremo tra poco - cannibale negli stessi segmenti degli altri modelli della Casa di Martorell. Eppure, le cose non stanno proprio così: ''Seat è più viva che mai, vogliamo riportare il marchio in auge e, credetemi, il meglio deve ancora venire''. A parlare è l'ammistratore delegato del gruppo Seat-Cupra, Wayne Griffiths, che in occasione della conferenza stampa di presentazione dei risultati commerciali 2023 ha anticipato una parte del futuro dei due marchi spagnoli.

Seat Ibiza: nel 2025 arriva un importante aggiornamento

SEAT VIVRÀ Quindi sì, Seat non solo sopravvivrà ma prospererà, almeno nella visione di Griffiths. La domanda sorge spontanea: come? ''Una delle mie responsabilità è trasformare Seat in un marchio elettrico'' ha dichiarato il manager inglese. Specificando che ''attualmente non ci sono ancora le condizioni di mercato per poter presentare una Seat totalmente elettrica. Quando potremo offrire un'auto di piccole dimensioni a un prezzo accessibile, allora sarà il nostro momento''. Niente elettrico, dunque, per ora, in attesa dello sviluppo di quella che in Volkswagen chiamano ID.1 e che dovrebbe essere la prima EV sotto i 25 mila euro del Gruppo tedesco. Fino ad allora - e forse anche oltre - avanti tutta con i motori termici: ''Entro la fine dell'anno presenteremo un aggiornamento di Leon che guadagnerà una motorizzazione ibrida con 100 km di autonomia a zero emissioni''. Quindi il plug-in che abbiamo visto su Tiguan e Golf. ''Nel 2025 toccherà poi ai facelift per Ibiza e Arona. Infine abbiamo deciso di prolungare il ciclo di vita del SUV Ateca e, quindi, anche per lei è previsto un aggiornamento'', conclude Griffiths.

Cupra Tavascan: il debutto è atteso entro fine anno

CUPRA VERSO GLI USA Il vero protagonista del 2023 è però certamente Cupra, che negli ultimi 12 mesi ha consegnato 230 mila auto (+50% rispetto al 2022). Il suo ruolo resterà cruciale per le sorti del Gruppo spagnolo anche in futuro: ''Cupra è fondamentale per noi ed è per questo che abbiamo previsto un piano di sviluppo piuttosto importante'', ha precisato Griffiths. ''Nei prossimi mesi presenteremo le versioni aggiornate di Leon e Formentor ed entro fine anno toccherà a Tavascan e Tarramar''. Tavascan e Tarramar rappresentano il futuro a breve termine di Cupra: il primo è un SUV coupé totalmente elettrico; il secondo un SUV di medie dimensioni che sarà disponibile anche con motorizzazioni termiche elettrificate (la base dovrebbe essere Tiguan). Concludendo, Griffiths ha svelato il piano più ambizioso di tutti. ''Entro la fine del decennio entreremo nel mercato nordamericano con due modelli elettrici, la Formentor (che arriverà anche in Europa) e un SUV di grosse dimensioni che saranno entrambi prodotti negli stabilimenti Volkswagen negli Stati Uniti d'America e in Messico''.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 22/03/2024