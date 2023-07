Seat, la gamma 2024 si aggiorna all’insegna della sostenibilità

Seat ha aggiornato i listini per il model year 2024, con una razionalizzazione e semplificazione dell’offerta volta a facilitare la scelta del cliente, offrendogli al tempo stesso contenuti più ricchi.

Seat, le novità per la gamma 2024

MAGGIORE SOSTENIBILITÀ Al tempo stesso, la casa spagnola aumenta la sostenibilità ambientale dei suoi modelli più venduti, Ibiza e Arona, introducendo per tutte le versioni pavimento e tappetini in materiali riciclati Label Blue by Borgers, ricavati da plastiche marine. Il nuovo listino prevede anche l’optional Marina Pack (350 euro) che offre i rivestimenti dei sedili in tessuto Seaqual Yarn, ottenuto dal riciclo di plastiche recuperate dagli oceani (e già visto anche su altre auto, come Lancia Ypsilon).

Seat, le novità per la gamma 2024, compresi gli interni più sostenibili

NOVITÀ IBIZA E ARONA Oltre al Marina Pack, su Ibiza debuttano nuovi cerchi Sport Black da 17” per gli allestimenti Style e Business, mentre su Arona arrivano i cerchi Nuclear Grey da 18” per gli allestimenti Style ed Experience.

Seat, le novità per la gamma 2024 per la piccola Ibiza

NOVITÀ LEON Sulla media spagnola (anche nella versione station wagon Sportstourer) vengono introdotti a listino il pacchetto Vision Plus (580 euro) con videocamera posteriore e Park Assist, il colore metallizzato Blu Zaffiro per tutti gli allestimenti e i nuovi cerchi in lega Nuclear Grey da 18'' per l’allestimento FR.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 18/07/2023