Nuove Seat Ibiza e Arona Marina Pack: per ripulirsi la coscienza

Interni in Seaqual Yarn e blue Label by Borgers, materiali realizzati con plastica recuperata dagli oceani. E il tuo lo hai fatto

Con un occhio al business, con un occhio al proprio impatto sul pianeta. Sempre più le Case auto si stanno impegnando a mitigare la propria impronta sul clima e sull'ambiente. A Seat, ad esempio, piacciono le attività di Seaqual Initiative, community internazionale che promuove la filosofia di economia circolare e aiuta a preservare le risorse naturali nel Mediterraneo. Seat ha di recente avviato anche una nuova collaborazione con Autoneum, diventando la prima Casa automobilistica a utilizzare i materiali riciclati blue Label by Borgers e contribuendo così a estrarre più di 2 milioni di bottiglie di plastica ogni anno dagli oceani. Seat Ibiza e Arona ''Marina Pack'' le serie speciali che manifestano tutto l'amore che il marchio spagnolo nutre per Madre Natura, l'elemento acqua in primis.

COSCIENZIOSE Che hanno di speciale Ibiza e Arona Marina Pack? Hanno di speciale che i rivestimenti dei sedili integrano il Seaqual Yarn, una fibra di poliestere che contiene circa il 10% di plastica recuperata dai rifiuti di fondali, spiagge e superfici di oceani, fiumi ed estuari. L'ecologia è una passione contagiosa: tutte le versioni dell'utilitaria e del mini crossover ora includono materiali con bollino blue Label by Borgers per i pavimenti e i tappetini. Non è un accessorio da ostentare: è una buona azione.

MARE NOSTRUM “Per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità, Seat si impegna a trovare soluzioni sempre innovative. Progetti come l'uso di materiali riciclati non solo aiutano l'azienda a raggiungere i suoi scopi, ma contribuiscono anche alla pulizia continua dei nostri mari, fiumi e oceani'', afferma Werner Tietz, vicepresidente esecutivo per la ricerca e lo sviluppo di Seat e Cupra. “L'azienda è determinata a contribuire a preservare il Mediterraneo, una risorsa naturale a noi molto vicina''. Le special edition Seat Ibiza e Arona Marina Pack entrano in produzione a partire da giugno 2023, presto conosceremo prezzi e tempi di consegna anche in Italia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/05/2023