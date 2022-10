Nuova Seat Arona: look più giovanile e spazio in abbondanza. La prova

Di tutti i crossover compatti che affollano il mercato Seat Arona è forse quello dal taglio più giovanile. Ciò è merito delle misure a prova di città, di una serie di dettagli sportivi e di motori convincenti che la rendono molto appetibile per i Millennials.

A questo aggiungeteci che l’auto è fresca di restyling e avrete un quadro davvero completo e invitante (qui il nostro approfondimento su Seat Tarraco XPerience).

LOOK DA MILLENIAL

Dunque, su nuova Arona tutti i cambiamenti sono ben visibili: il frontale, per esempio, ha assunto uno sguardo un po’ meno serio con i fendinebbia che dal basso si sono spostati verso il centro della calandra (qui il nostro approfondimento su Arona 2021). Al posteriore invece è stata aggiornata la zona del paraurti ed è comparso il nuovo lettering in corsivo, che a mio parere aggiunge un tocco d’eleganza. Peccato solo per i finti terminali di scarico, una costante ormai fra i crossover.

Nuova Seat Arona FR: il 3/4 frontale

INTERNI RINNOVATI

Anche gli interni hanno subito una rinfrescata, su tutto spicca l’infotainment aggiornato disponibile con schermo a sbalzo da 8,25 o da 9,2 pollici come quello del nostro modello. Lo scrolling è molto rapido e fluido, ma alcune volte capita di perdersi fra i diversi menù per richiamare la funzione richiesta. Meglio affidarsi l’assistente vocale che si attiva pronunciando ''Hola, Hola'' o al Seat Full-Link Wireless con Apple CarPlay e Android Auto, disponibile però solo a partire dall’allestimento Style. Salto di qualità notevole invece per i rivestimenti dell’abitacolo. La plastica rigida a vista è ben camuffata e l’occhio cade sulla modanatura Grigio Silver che corre lungo plancia. Quest’ultima è un po’ ruvida al tatto, ma si sposa molto bene con la zona soft touch che ingloba la parte alta del cruscotto. A dare ancor più brio ci pensano poi le finiture dell’allestimento FR: con il volante a 3 razze in pelle, i sedili sportivi in tessuto e il cielo dell’abitacolo nero.

Nuova Seat Arona FR: gli interni

C'È SPAZIO PER 4!

Dimensioni quasi identiche alla prima versione del 2017: 4,15 metri in lunghezza (balla giusto un centimetro in più) per 1,78 metri in larghezza e 1,55 metri in altezza. L’abitabilità resta un aspetto chiave per Arona che pur nascendo sulla stessa base di Ibiza mi consente sistemarmi con più agio sul divanetto. Io che sono alto 1,87 metri non tocco con la testa e con il sedile regolato sulla mia posizione ho ancora qualche centimetro per le ginocchia. Ovviamente con il quinto passeggero la questione sarebbe più complicata. Bene anche il bagagliaio da 400 litri di capacità, con una soglia non troppo alta e senza scalini. La forma è regolare e non ci sono sporgenze laterali che rubano spazio. Utile il doppiofondo, all’interno del quale è alloggiato il ruotino di scorta, optional sempre più raro da 160 euro.

Nuova Seat Arona FR: dettaglio abitacolo

VEDI ANCHE

MOTORE BRILLANTE

Sotto il cofano di questa Arona FR c’è il motore più potente in gamma: il 1.5 TSI EVO ACT da 150 CV e 250 Nm di coppia. Abbinato al quattro cilindri turbobenzina il doppia frizione DSG 7 rapporti. Velocità massima di 210 km/h e 0-100 coperto in 8,4 secondi. Forse è proprio il motore l’aspetto che più mi ha colpito di Arona. Sempre scattante e pronto ai comandi regala al crossoverino spagnolo un bel piglio. In città è brillante e reattivo quanto basta, mentre autostrada i sorpassi in velocità si sbrigano in gran scioltezza.

Nuova Seat Arona FR: il motore

CONVINCENTE AL PUNTO GIUSTO

Avendo provato recentemente il 1.0 TSI da 110 CV non ho più dubbi! Il 1.5 TSI è il motore che sceglierei: coinvolgente al punto giusto, strappa anche qualche soddisfazione sul fronte dei consumi. Grazie infatti al sistema ACT, quando viaggio a velocità costante l’auto procede con metà dei cilindri spenti, fermando i consumi a 5,6 l/100 km nel misto. Il DSG poi è davvero un metronomo, cambiate sempre fluide e precise, solo in fase di riavvio con lo start & stop ho notato una leggera indecisione, ma niente di drammatico. In generale Arona si guida con molta facilità ed è proprio intuitiva. Ha uno sterzo un po’ leggero e impalpabile, ma molto utile nel traffico cittadino.

Nuova Seat Arona FR: la prova su strada

I SENSORI SEMPLIFICANO LA VITA La visibilità è forse il vero tasto dolente, gli specchietti laterali sono un po’ striminziti e anche i montanti generano qualche ingombro in manovra. A ciò si aggiungono però ADAS molto validi ed efficaci: franata automatica d’emergenza, Lane Assist, rilevamento stanchezza del conducente e limitatore di velocità sono di serie su tutte le versioni. Questa FR dispone poi dei sensori luci/pioggia, del cruise control adattivo e della telecamera posteriore di parcheggio.

Nuova Seat Arona FR: il posteriore

ALLESTIMENTI E PREZZI

Gli allestimenti in gamma sono 4: Reference, Style, XPerience ed FR. Si parte dai 20.350 euro della entry-level Reference, passando per i 22.500 della Style e i 24.650 della XPerience. La top di gamma FR della prova vale invece a 27.900 euro. Ricordate che a listino c’è pure la motorizzazione a metano 1.0 TGI (qui la nostra prova della versione 2018) disponibile su tutti gli allestimenti con prezzo di lancio di 21.850 euro!

SCHEDA TECNICA SEAT ARONA FR 1.5 TSI EVO ACT

Motore 1.5 TSI EVO ACT, 4 cilindri turbo Potenza 150 CV @5.000 - 6.000 giri/min. Coppia massima 250 Nm @1.500 - 3.500 giri/min. Prestazioni Vel. Max. 210 km/h | 0-100 km/h in 8,4 secondi Trazione Anteriore Cambio Automatico DSG 7 rapporti Dimensioni 4,15 x 1,78 x 1,55 m Passo 2,56 m Posti 5 Peso in ordine di marcia 1.268 kg Bagagliaio A partire da 400 litri Consumi (misto WLTP) 6,1 - 6,6 l/100 km Emissioni CO2 (WLTP) 138 - 150 g/km Prezzo A partire da 27.900 euro

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 07/10/2022