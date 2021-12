Seat Smart Family: SUV più monopattino più scooter. L'offerta

A quattro ruote, ma anche due. Seduti su una sella, oppure in piedi. Seat è l’unico brand auto in grado di proporre un portafoglio prodotti che spazia da vetture di grandi dimensioni, prendi il SUV Tarraco, ai veicoli da micromobilità elettrica dell’ultimo miglio, prendi Seat Mò 25. Mobilità sostenibile, uguale approccio trasversale: e così, dopo essersi già distinta per formule d’acquisto innovative e ultra-flessibili, vedi Seat Senza Impegno, a fine 2021 la filiale italiana del marchio iberico rilancia col programma Seat Smart Family: un unico contratto, tre prodotti, ognuno con il suo perché.

Seat Mò: eScooter, ma anche eKickScooter

MULTIMODALITÀ Sin dalla proposta ''base'', Seat Smart Family permette in sostanza di accedere a un’esperienza di mobilità integrata a 360°: il SUV compatto ad alimentazione alternativa, ovvero Arona TGI turbo metano, più il monopattino elettrico Seat Mò 25. Il processo è attivabile sul sito web, in maniera completamente autonoma da parte del cliente: la formula di noleggio a lungo termine di nuova Seat Arona TGI prevede un anticipo di 3.400 euro e 36 rate mensili da 199 euro che comprendono tutti i servizi collegati all’utilizzo della vettura, fra i quali proprio il monopattino Seat Mò 25 (che viene acquistato, non noleggiato: per conoscenza, il prezzo di listino è di 521 euro). strumento che coi suoi 25 km di autonomia e un peso di soli 12,5 kg assicura praticità, maneggevolezza, accesso ad ogni angolo del centro, zone pedonali o a traffico limitato incluse.

Seat Mò eScooter 125

NON C'È DUE SENZA TRE Sempre entro il perimetro Seat Smart Family è previsto, in opzione, l’acquisto dell'eScooter Seat Mò 125, mezzo che grazie alle sue performance e all'alto grado di connettività ha saputo in breve tempo affermarsi come autentico game changer di categoria (nella foto è cavalcato dal nostro Danilo, nel corso del test ride): il finanziamento a tasso zero e anticipo zero consiste (in caso di Ecobonus con rottamazione, quindi calcolando un contributo statale pari al 40% Iva esclusa del prezzo di acquisto, pari a 4.272 euro) in 48 rate mensili da 89 euro. Seat Smart Family per farsi il mini-SUV, con aiutanti al seguito: l'idea suona molto contemporanea.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/12/2021