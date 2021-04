PRO E CONTRO DEL METANO Fai il pieno con meno di 17 euro e con quello puoi fare fino a 440 km, con un costo al chilometro di meno di 4 centesimi. Chi vuole davvero risparmiare lo sa bene: il metano è una delle opzioni migliori sulla piazza. E pazienza se le stazioni di rifornimento in Italia sono poco meno di 1.600 contro le 21.000 per benzina e gasolio, e quasi nessuna, per ora, offra il self service aperto H24. Il metano sfugge spesso ai blocchi del traffico e alcuni comuni lo premiano garantendogli accesso gratuito alle ZTL. E di certo le auto a metano non sono meno sfiziose delle auto “normali”. Guardate per esempio la nuova Seat Leon 2021 TGI in allestimento FR, quello più sportivo...

Ebbene sì, la Leon a metano c'è anche vestita da corsa, con assetto e sedili sportivi, cerchi da 18” e modalità di guida selezionabili dal display a centro plancia. In realtà va anche a benzina, ma il serbatoio per quest'ultima contiene solo 9 litri, da utilizzare come riserva o in emergenza. Ciò permette l'omologazione monovalente, con il relativo sconto sul bollo: che dipende da regione a regione, ma va dal 75% al 100%. Mica male!

IL MOTORE DÀ I NUMERI Il motore 4 cilindri turbo, millecinque, sviluppa 130 cavalli e 200 Nm di coppia tra 1.400 e 4.000 giri. Non un bombardone, certo, ma per una guida pimpante basta e avanza. In cifre parliamo di 203 km/h di velocità e 9,6 secondi nello 0 a 100 km/h con il cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti. C'è anche il manuale, volendo, che rallenta lo sprint di due decimi.

AMA GIRARE ALTO Il motore è a ciclo Miller, diverso dall'abituale ciclo Otto: avvantaggia efficienza e consumi a discapito della brillantezza, ma qui ci pensa il turbo a fargli recuperare la vèrve. Ama girare alto ed è un piacere tirare le marce fino a 6.500 giri - in piena zona rossa del contagiri - sfruttando le buone capacità di allungo, con in sottofondo un sound compatto e regolare tipico dei quattro cilindri.

IL DSG QUI È IN GRAN FORMA Sulla TGI anche l'abbinamento con il cambio DSG del gruppo Volkswagen è particolarmente ben riuscito. Se su altri modelli del gruppo questa unità è più contenta di fare di testa sua, piuttosto che di seguire le mie indicazioni, sulla Leon a metano si dimostra anche ubbidiente e rapido a reagire quando uso i paddle dietro al volante, oltre che sempre puntuale nello scegliere da solo la marcia giusta quando lo lascio libero di fare come vuole.

UN ESEMPIO DI EQUILIBRIO Il piacere di guida della Leon passa per un assetto che resiste bene al rollio e per un volante dal feeling ottimale: scorrevole, omogeneo nella risposta e mai troppo carico. Il comportamento comunque denota una messa a punto molto equilibrata: dinamica, sì, ma mai nervosa, con il giusto grado di rapidità dello sterzo, di progressività nel trovare l'appoggio in curva e una rassicurante stabilità del posteriore nei cambi di direzione. Senza dimenticare il comfort.

SPORTIVA MA COMODA Del resto la Leon è un'auto che sa essere anche molto comoda: tanto per il buon lavoro delle sospensioni quanto per la silenziosità. Il motore non si sente quasi, finché non gli si tira il collo al limitatore, e la scocca rigida ci mette del suo per attutire vibrazioni e rumorosità. Tutte doti che avevo già notato all'epoca della mia prima prova con la Leon mild hybrid: andate a guardare il video, se siete curiosi.

Lunga 4 metri e 37 centimetri, la Leon a metano ha un passo di 5 centimetri più lungo di Audi A3 e addirittura 6,7 cm nel caso di Golf 8, che condividono la stessa piattaforma: a vantaggio dello spazio a bordo. La TGI perde però un'ottantina di litri rispetto alle Leon a benzina, diesel e mild-hybrid, per fare posto alle bombole del metano da 17,3 kg. Qui il bagagliaio va da 300 a 1.220 litri di volume.

Sempre valida la qualità percepita, esaltata dalla morbida plancia, dai sedili sportivi e dalle cuciture a contrasto di questa FR. Ma anche la qualità che si spera non dobbiate mai mettere alla prova è elevata: testimoniata dalle 5 stelle guadagnate dalla Leon agli ultimi crash test Euro NCAP, che la vedono prima di classe per i punteggi conseguiti.

TUTTO TOUCH La strumentazione Digital Cockpit è di serie fin dalla Leon Style, l'allestimento base, mentre Apple Carplay e Android Auto arrivano con l'infotainment da 10 pollici degli allestimenti superiori, che rimpiazza quello da 8” e un quarto. Mancano pomelli per regolare il clima e per questa specifica funzione i comandi vocali e touch non mi sembrano altrettanto pratici. Ma temo che in futuro dovrò sempre più farmene una ragione. Per fortuna, per il volume della radio rimane un comodo cursore rotante sulla razza sinistra del volante. Almeno quello!

Quanto ai prezzi, nuova Seat Leon TGI a metano va dai 25.650 euro della versione Style ai 27.300 euro della Business, fino ai 28.700 euro della più venduta FR: 1.650 euro in più se volete il cambio DSG. Prezzi che calano sensibilmente in concessionaria, grazie al contributo di Seat Italia: prima ancora di applicare eventuali ecoincentivi, Seat Leon TGI Style ha uno street price di 20.400 euro (o 159 euro al mese, se si sceglie il finanziamento); Leon Business costa 21.950 euro (169 euro al mese) e Leon FR a metano attacca a 23.000 euro tondi (179 euro al mese). I prezzi aumentano di 750 euro per la versione station wagon Leon Sportstourer, sempre a metano, ma con un bagagliaio da 480 litri: per lei il listino attacca a 28.050 euro e lo street price è di 21.150 euro.