TUTTE LE NOVITÀ Cambia look la nuova Seat Arona 2021: il crossover compatto si presenta fresco di facelift con un frontale ridisegnato, per un look più muscoloso e in tema con le ambizioni da mini SUV. Griglia allargata, luci antinebbia riposizionate più in alto (tranne che sull'allestimento più sportivo FR) e protezioni più in evidenza le danno un look decisamente più macho e più moderno, che anticipa cambiamenti profondi anche negli interni, nella qualità percepita e nelle tecnologie di bordo. Di seguito tutte le novità, e qui il video della world premiere.

In abitacolo spicca la nuova plancia morbida al tatto e rivestimenti più curati per sedili e pannelli porta, per una superiore qualità percepita. Nelle versioni alto di gamma Xperience e FR il volante è rivestito in morbida pelle Nappa e compaiono luci di cortesia per i sedili posteriori. Le luci ambient, che hanno colori differenziati e specifici per ciascun allestimento, ora si fanno notare anche attorno alle bocchette di ventilazione ai lati della plancia, oltre che dai pannelli porta. Notevole il colpo d'occhio sulla strumentazione digitale, che prevede il Seat Virtual Cockpit da 10,25” e display più grandi del 20% rispetto a quelli della Arona precedente.

In particolare lo schermo a centro plancia è montato più in alto, per una leggibilità più immediata, ed è proposto nelle misure di 8,25 o 9,2 pollici, con compatibilità Android Auto e Apple CarPlay: entrambe in versione wireless. Ai comandi touch fa buona compagnia l'assistente virtuale, che risponde ai comandi vocali e si sveglia pronunciando le parole ''hola hola''.

Lato aiuti al volante, la guida assistita di livello 2 è ora utilizzabile a tutte le velocità. E non stupisce quindi trovare nell'elenco degli ADAS il Lane Assist (mantenimento attivo di corsia), il Side Assist per il monitoraggio dell'angolo cieco, il riconoscimento dei segnali stradali Traffic Sign Recognition e gli abbaglianti automatici High Beam Assist, oltre al sistema di parcheggio automatico Park Assist. Le luci sono a LED, con l'impianto full LED offerto in opzione.

Cinque le motorizzazioni, tutte turbo a iniezione diretta: quattro sono a benzina e una a metano, per potenze comprese tra 90 e 150 CV, con cambio manuale o DSG automatico a doppia frizione. Escono invece di scena le versioni Diesel. Di seguito lo schema riassuntivo delle proposte:

Seat Arona 1.0 TSI a 3 cilindri, metano, da 90 CV e 160 Nm di coppia, con cambio manuale a sei marce

Seat Arona 1.0 TSI a 3 cilindri, benzina, da 95 CV e 175 Nm di coppia, con cambio manuale a cinque marce

Seat Arona 1.0 TSI a 3 cilindri, benzina, da 110 CV e 200 Nm, con cambio manuale a sei marce

Seat Arona 1.0 TSI a 3 cilindri, benzina, da 110 CV e 200 Nm, con cambio DSG a sette rapporti

Seat Arona 1.5 EcoTSI a 4 cilindri, benzina, da 150 CV e 250 Nm, con cambio DSG a sette rapporti

Invariata la capacità del bagagliaio, che rimane di 400 litri con tutti i sedili in posizione. Per ora Seat non dichiara ufficialmente altri numeri, ma è presumibile che altre caratteristiche rimangano invariate o presentino minime differenze con la Seat Arona precedente al facelift. In particolare la capacità del bagagliaio della versione a metano, che andava da 282 a 1.162 litri, le dimensioni complessive dell'auto che vedevano una lunghezza di 4,14 metri per 1,78 m di larghezza e 1,55 m di altezza, e le prestazioni:

178 km/h di velocità e 13,2'' nello 0-100 km/h per Arona a metano da 90 CV

182 km/h di velocità e 11,5'' nello 0-100 km/h per Arona a benzina da 95 CV

190 km/h di velocità e 10,3'' nello 0-100 km/h per Arona a benzina da 110 CV

210 km/h di velocità e 8,2'' nello 0-100 km/h per Arona a benzina da 95 CV

Seat Arona 2021 è proposta in quattro allestimenti: Reference, Style, Xperience e FR. Dieci le tonalità per la carrozzeria, tra cui spiccano i nuovi Verde Camouflage, Blu Asfalto e Blu Zaffiro, e ci sono tre nuovi cerchi in opzione da 17 e 18 pollici. Seat Arona vedrà l'inizio della produzione negli stabilimenti di Martorell, Barcellona, tra luglio e settembre 2021, con presumibile apertura degli ordini prima dell'estate - attorno a giugno - a prezzi non ancora comunicati. A titolo puramente orientativo, la gamma Arona pre-facelift si articolava tra 18.500 e 25.750 euro. Insieme con Seat Arona, si rinnova anche Seat Ibiza: qui tutti gli aggiornamenti.