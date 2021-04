SOLO ONLINE Le presentazioni auto in tempo di pandemia sono praticamente tutte online, e per chi ama i motori è sicuramente una delle (poche) buone cose che il coronavirus ci ha portato. Sarà così anche per il facelift di metà carriera di Seat Ibiza e Seat Arona, le due compatte della casa spagnola, che hanno debuttato ormai nel 2017. Per conoscerle un po’ più da vicino, non perdetevi le nostre prove: quella di Seat Ibiza TGI a metano, e del SUV compatto Arona con la medesima motorizzazione.

COME CAMBIANO Le informazioni sui nuovi modelli sono piuttosto risicate, e a parte le foto spia di Arona di qualche mese fa non abbiamo altre indicazioni su come cambieranno nella versione 2021. Ci saranno sicuramente modifiche a gruppi ottici anteriori e posteriori, che adegueranno il loro stile a quello degli ultimi modelli della casa. Prevedibile anche una rinfrescata agli interni, che beneficeranno delle novità tecnologiche del gruppo Volkswagen introdotte in questi anni: tra questi, un impianto di infotainment più potente, i cambi automatici shift-by-wire e il cruscotto digitale.

MOTORI Al momento la gamma di Seat Ibiza e Arona prevede solo motorizzazioni benzina e a metano: abbastanza scontato, quindi, il debutto delle versioni mild-hybrid per il 1.0 tre cilindri e il 1.5 quattro cilindri. Meno probabile l’arrivo di un modello plug-in, per la difficoltà di collocare batterie di grandi dimensioni in una vettura che nasce su una piattaforma per motori termici.

QUANDO La diretta streaming per la presentazione mondiale delle nuove Seat Ibiza e Seat Arona sarà trasmessa il prossimo 15 aprile alle ore 10. Nei prossimi giorni arriveranno ulteriori dettagli, che aggiungeremo in questa pagina.