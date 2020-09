CAMBIA VOLTO Il restyling del SUV compatto di Seat arriverà nelle concessionarie non prima della fine dell’anno, ma nel frattempo cominciano a circolare i primi prototipi di test, come quello pizzicato sulle Alpi francesi nel corso di una prova dinamica di guida.

TRUCCO LEGGERO Nonostante le camuffature dei muletti, appare abbastanza evidente che le modifiche del nuovo modello saranno abbastanza limitate, perlopiù estetiche, e limitate alle parti anteriore e posteriore dell’auto. I gruppi ottici, per esempio, sono virtualmente identici a quelli del modello attualmente in commercio.

CONFERMATA LA FR Cambia il motivo a rombi nella calandra, che si restringe in maniera più decisa nella parte bassa. Prevedibile un nuovo design dei paraurti, sia davanti che dietro. E sempre al posteriore, nelle immagini sono ripresi gli scarichi a vista, a indicare che la versione in prova dovrebbe essere la più sportiveggiante FR.

INTERNI MISTERIOSI Nessuna indicazione circa le modifiche all’interno dell’abitacolo, ma possiamo aspettarci qualche upgrade sul fronte della tecnologia e dell’infotainment, come già visto sul nuovo Seat Ateca.

MOTORI Per quanto riguarda le motorizzazioni, al momento non abbiamo indicazioni sulle possibili scelte di Seat. La casa spagnola ha già abbandonato i motori diesel sul mercato britannico, e non sappiamo se verrà fatta la stessa scelta anche qui da noi, magari proprio in occasione del restyling. Prevedibile, però, l’arrivo di qualche variante mild-hybrid, che ha già debuttato sulla nuova Leon. Del resto, Seat si è impegnata a investire quattro miliardi di euro nei prossimi cinque anni per l’elettrificazione della gamma, e da qualche parte dovrà pur cominciare!