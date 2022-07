Nuova Seat Tarraco Xperience, una decorazione tira l'altra

Mancava solo lui, mancava ancora il peso massimo del team. Dopo Arona e Ateca, ora anche la gamma Seat Tarraco si arricchisce dell'allestimento XPerience, nuovo top di gamma in luogo della configurazione XCellence, che esce di scena. Cosa cambia?

DA FUORI All’esterno, Tarraco Xperience veste nuovi cerchi da 20 pollici Supreme Machined Nuclear Grey, accessori che insieme a griglia frontale e mancorrenti cromati regalano al SUV spagnolo un’immagine più robusta.

DA DENTRO In abitacolo, Xperience significa soprattutto rivestimenti in Dinamica, tessuto in microfibra che combina resistenza e design e che compare sia sia sui sedili in tonalità grigio/verde scuro (in combinazione a inserti in similpelle PVC), sia sui pannelli porta anteriori. Le nuove cuciture decorative sul bracciolo centrale e sui poggiabraccio delle portiere in colore Dark Silver conferiscono infine all’ambiente uno stile ancor più ricercato. Non poteva poi mancare il battitacco illuminato con la scritta Xperience.

DA QUANDO Produzione a partire da luglio nello stabilimento di Wolfsburg (Germania), prezzi non ancora noti ma - con buone probabilità - a partire da circa 38.000 euro per la motorizzazione 1.5 TSI.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/07/2022