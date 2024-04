Cupra Leon 2024, un restyling di sostanza. Vuoi 333 CV o 100 km "elettrici"?

Per questo 2024 Cupra ha scelto di aggiornare la propria compatta Leon senza cambiarne la ricetta: un concentrato di potenza, stile e tecnologia sia per la versione compatta, sia per la Sportstourer che ricevono una serie di novità che le rendono ancora più affascinanti e - soprattutto - performanti. Cupra non stravolge quindi i contenuti, ma dona loro una bella... rinfrescata. Tanto all'esterno, quanto all'interno dell'abitacolo. Cuorisi di sapere di più? Non vi resta che proseguire nella lettura!

Partiamo dall'esterno, dove la Leon si presenta con un nuovo look che cattura ancora di più l'attenzione da ogni angolazione. I nuovi fari matrix LED, con i loro elementi triangolari, richiamano quello stile futurista-spaziale che ha trovato posto nell'immaginario cinematografico, mentre la grinta del frontale, con la sua zona della presa d'aria rivista e la calandra aggressiva, conferisce un aspetto deciso e dominante alla vettura. E con una vasta gamma di cerchi in lega - da 18'' e 19'' - tra cui scegliere e una palette di colori per la carrozzeria che ti farà sentire un vero stilista automobilistico, si potrà personalizzare la Leon come mai prima d'ora. Insomma, squadra che vince non si cambia, ed ecco che la nuova Cupra Leon si aggiorna senza andare ad intaccare la sua forte personalità visiva.

Cupra Leon 2024: gli interni sono stati profondamente modificati

Qui è dove le differenze rispetto all'attuale Leon sono più evidenti. Quando si apre la portiera ci si ritrova immersi in un ambiente lussuoso e tecnologico. Con materiali di alta qualità come la microfibra vegana riciclata al 73% e la possibilità di optare per i sedili CUPBucket, gli stessi utilizzati sulla Formentor VZ5 - quindi '' a guscio'' - ogni viaggio diventa un'esperienza di comfort e lusso sportivo esattamente in linea con il tono del marchio. E con il nuovo schermo da 12,9'' per il sistema di infotainment e un'impianto audio firmato Sennheiser, con 12 altoparlanti e una potenza di 425 W, ci si potrà godere la tua musica e intrattenimento come mai prima d'ora su di un Cupra.

Cupra Leon 2024: i nuovi sedili a guscio

Ma veniamo al succo: la potenza. Cupra Leon 2024 offre una gamma di motorizzazioni che si adattano a ogni tipo di esigenza. Dalla versione base con motore 1.5 TSI mild hybrid da 150 CV, ideale per chi cerca un'esperienza di guida equilibrata ed efficiente (a noi era piaciuta), fino alle varianti più potenti con il 2.0 TSI da 204 CV, 265 CV e il top di gamma da 333 CV. Quest'ultimo, con un aumento di potenza di 33 CV rispetto alla variante precedente, è il vero re dell'offerta, pronto a restituire prestazioni entusiasmanti. E con funzionalità come il Torque Splitter e l'impianto frenante Akebono (optional), ereditate dalla VZ5 da 390 CV, si potrà avere il pieno controllo del veicolo anche durante le fasi di guida più intense. Importanti novità anche per le versioni plug-in hybrid che, grazie alla batteria da 19.7 kWh, possono offrire fino a 100 km di autonomia a zero emissioni. Le potenze, per l'ibrida, sono comprese tra i 204 e i 272 CV. Ah, non dimentichiamoci del Diesel: il 2.0 litri TDI da 150 CV è confermato in gamma. Per il listino, però, ci sarà da attendere almeno l'inizio dell'estate. Stay tuned!

