Al volante della nuova Cupra Formentor, ancora più bella

In tempi in cui la parola iconico è fortemente abusata, Cupra Formentor la merita in pieno. Il crossover sportivo spagnolo, con il suo design distintivo e il notevole successo di vendite, è diventato tanto rappresentativo del Marchio da dargli un'identità propria, tagliando definitivamente il cordone ombelicale con Seat che molti anni fa gli diede i natali. Il restyling 2024, con pochi interventi, ne modernizza le linee in modo quasi estremo. Le opinioni dopo la prova su strada della Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid 272 CV DSG.

Nuova Cupra Formentor 2024

Per Cupra, Formentor è un modello fondamentale. Addirittura fondante, come potrebbe esserlo la 911 per il marchio Porsche. È stato il modello che ne ha affermato con forza l'identità e ha trascinato le vendite del Marchio. Muscoloso e filante, ora il crossover sportivo si evolve in chiave futuristica, con fari e luci di forma triangolare, e gli stilemi classici della griglia anteriore reinterpretati con quello che la Casa chiama ''Shark Nose'', muso di squalo: superfici sfaccettate, che effettivamente propongono un frontale affilato come quello dei pescecani, ma che a tratti richiama anche alla mente anche i caccia stealth. Cambiano i fascioni, non i lamierati, ma l'effetto novità è davvero forte: sembra proprio un'altra macchina, anche se dell'originale non perde né il fascino né il dinamismo. Che al posteriore è accentuato da luci ''coast-to-coast'' più prominenti e da un estrattore ridisegnato, a far apparire più larga la carreggiata.

FINITURE L'evoluzione degli interni segue di pari passo, con finiture e giochi di materiali più sofisticati e attenti alla sostenibilità, a trasmettere sensazioni di sportività e qualità percepita ancora più accentuate. La parte superiore della plancia rimane morbida, mentre la plastica dura della fascia inferiore è lavorata con una superficie tridimensionale che attrae l'occhio più di prima. Completano l'opera tocchi in color bronzo e sedili molto sportivi e avvolgenti, per sensazioni tattili che evocano il mondo delle corse, quando ci si siede e ci si sente abbracciati stretti dallo schienale profilatissimo.

Nuova Cupra Formentor 2024 (foto: CupraOfficial.it)

TECNOLOGIE Naturalmente l'asticella si alza anche - o forse soprattutto - sul fronte di tecnologia e connettività, con un nuovo display a centro plancia da 12,9 pollici dei serie, molto bello a vedersi: con immagini nitide e colorate, e menu ben organizzati per risultare più intuitivi. Non a tutti piaceranno i comandi per clima e audio touch, visto che soprattutto lato audio non è molto agevole una regolazione fine e rapida allo stesso tempo. Il miglioramento è che ora sono retroilluminati e più facili da trovare quando si guida di notte. Non manca una piastra per la ricarica wireless ventilata che previene il surriscaldamento dello smartphone. Rispondono presente Apple Carplay e Android Auto qureless. A richiesta, per 590 euro, è disponibile un nuovo impianto audio premium firmato Sennheiser con 12 altoparlanti e 390 W di potenza.

ABITABILITÀ Spazioso è l'abitacolo, che pur senza arrivare alle dimensioni di una vera ammiraglia si conferma ai vertici della categoria (la Formentor è lunga 4,45 m). Peccato per il bagagliaio, che con le motorizzazioni a basso o nullo tasso di elettrificazione raggiunge la buona capacità di 420 litri, ma nel caso delle versioni plug-in hybrid, come quella oggetto della prova, è penalizzato dal pacco batterie. Qui il volume parte da 345 litri se non vogliamo rinunciare alle sedute posteriori reclinando gli schienali.

Nuova Cupra Formentor (2024)

La Formentor oggetto della prova è la 1.5 e-Hybrid 272 CV DSG, forte di una cavalleria esuberante - che sfugge al superbollo perché in gran parte elettrica - e di una coppia di 400 Nm. In cifre parliamo di un'auto in grado di raggiungere i 220 km/h e di completare lo 0-100 km/h in 7,2 secondi. Inutile dire che la ripresa nei sorpassi è maestosa: un vigore espresso senza alzare la voce, visto che i toni del motore endotermico, quando chiamato in causa, rimangono educati. Sono ben 119 i km di autonomia nella guida elettrica: più che sufficienti per gestire il casa-ufficio senza consumare una goccia di banzina. La ricarica richiede 2h30' da una presa a 11 kW, che diventano 26 minuti se ci si accontenta di arrivare all80% da una presa in corrente continua a 50 kW.

EFFETTI SPECIALI I toni educati rimangono tali finché non vado a pasticciare con i drive mode che le versioni con cambio DSG hanno di serie: attivo la modalità Cupra, contraddistinta dal tribale del marchio, e si attiva il sistema audio per arricchire l'esperienza acustica con un sound più ricco e, diciamolo, anche finto. Ma è un finto credibile e gradevole, che alla fine aggiunge davvero qualcosa all'esperienza di guida. Il molleggio sulle ondulazioni si accompagna a un assetto sostenuto tra le curve, a dare un'auto dal temperamento equilibrato. Quanto al cambio DSG a 6 rapporti di serie, piace il funzionamento automatico: meno la reattività in scalata quando lo adopero in modalità manuale/sequenziale con le palette dietro al volante. Luci e ombre sull'insonorizzazione, visto che il motore in autostrada non si sente, mentre il rotolamento delle gomme arriva in abitacolo poco filtrato.

Nuova Cupra Formentor (2024)

La Cupra Formentor oggetto della prova, in versione 1.5 TSI e-Hybrid da 272 CV, sfugge al superbollo perché il motore termico ne esprime solo 177 - ben al disotto dell'intervento del fisco, dunque - mentre gli altri ce li mette l'elettrico. I prezzi per questa versione non sono ancora stati annunciati, ma certamente saranno vicini al top di gamma. Probabilmente il mercato italiano premierà la Formentor 1.5 Hybrid 150 CV DSG, che con i suoi 39.500 euro rappresenta il modello più equilibrato della gamma e porta in dote la magica scritta ''ibrida'' a libretto in virtù della tecnologia mild-hybrid a 48 V. Se ci si accontenta del cambio manuale, e si è disposti a rinunciare all'elettrificazione, il prezzo d'attacco scende a 37.200 euro.

DAL PIÙ AL MENO POPOLARE Altro buon compromesso potrebbe essere la Formentor plug-in hybrid meno potente, da 204 CV; capiremo meglio quando i prezzi di questa versione saranno annunciati. Ma forse il vero best seller sarà la versione Diesel 2.0 TDI 150 CV DSG, che rappresenta probabilmente il miglior compromesso tra piacere di guida e consumi. Bisognerà vedere il prezzo, che per ora non è stato annunciato. Per gli incontentabili, c'è il 2.0 TSI a benzina da 333 CV, con trazione integrale, torque vectoring, assetto a controllo elettronico e chi più ne ha più ne metta, ma qui - prezzo a parte, che ancora non si conosce - il superbollo picchia duro!

Nuova Cupra Formentor, dettaglio del volante

DOTAZIONI DI SERIE E NON Fin dall'allestimento base, Cupra Formentor offre come standard la strumentazione digitale con quadro da 10,25'' davanti al guidatore e display touch da 12,9 pollici a centro plancia. Rispondono presente Apple CarPlay e Android Auto, il sistema di ricarica wireless per lo smartphone, il clima tri-zona e il sistema keyless per il solo avviamento del motore senza chiave (mentre per l'ingresso a bordo serve il keyless completo che si paga a parte). Tra gli assistenti alla guida troviamo i sensori di parcheggio, l'Adaptive Cruise Control con funzione predittiva, assistente al mantenimento di corsia, riconoscimento dei segnali stradali, frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti, abbaglianti automatici) e la chiamata di emergenza e-Call.

SI PAGANO A PARTE Ciò che manca si recupera con cinque pacchetti dedicati: Irrinunciabile il pacchetto Edge (1.100 euro), che prevede sistema keyless completo, luci ambient avvolgenti, retrocamera, portellone elettrico con sistema “handsfree” e antifurto. Il paccchetto Intelligent Drive Lite (875 euro) aggiunge il navigatore, la guida autonoma di secondo livello e una serie di sensori più ricca che ''vede'' meglio ai lati e dietro l'auto. Pure Performance alza ancora l'asticella (di 1.235 euro): fari anteriori LED Matrix e assetto a controllo elettronico Dynamic Chassis Control (DCC), mentre il tetto panoramico apribile aggiunge altri 1.100 euro al conto finale.

Motore 1,5 litri, 4 cilindri, benzina plug-in hybrid Potenza 272 CV Coppia 400 Nm Batteria 19,7 kWh Autonomia fino a 119 km Ricarica 2h30' a 11 kW; 26' per 80% a 50 kW Velocità massima 220 km/h 0-100 km/h 7,2 secondi Cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti Trazione Anteriore Dimensioni 4,45 x 1,84 x 1,52 m Bagagliaio da 345 litri Peso O.D.M. (con conducente) 1.742 kg Prezzo n.d.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/06/2024