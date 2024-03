Prova nuova Mercedes GLA 200 d: quando le dimensioni contano (e il motore pure)

Con il model year 2024, Mercedes non cambia la ricetta di GLA: il SUV compatto continua a offrire un'esperienza di guida versatile, intesa come capacità di rispondere a qualunque situazione di utilizzo. L'asso nella manica è sicuramente l'ampia gamma motori - dal diesel al benzina, passando per il plug-in hybrid, senza dimenticare l'elettrica EQA - per accontentare gli automobilisti da città, i commuter casa-ufficio, i grandi viaggiatori e anche chi vuole sentirsi più...''green''. Insomma, come avrete capito, GLA è il classico SUV premium che ha una prospettiva di equilibrio molto efficace, con la presenza del badge Mercedes ad aggiungere quel tocco di... desiderabilità in più. Certo, lo ''scontro'' con il listino può risultare traumatico, ma di questo ne parleremo soltanto alla fine. Prima, ecco tutto su nuova Mercedes GLA 2024, versione 200 d.

Mercedes GLA MY2024: il motore gasolio è un 2.0 litri da 150 CV

Quest'ultimo restyling non ha intaccato le dimensioni della GLA, che restano sostanzialmente immutate, mantenendo una lunghezza di poco più di 4 metri e 40, un'altezza di circa 1 metro e 60 e una larghezza di 1 metro e 83. Le sue forme squadrate, oltre a conferirle personalità e presenza su strada, mettono il sigillo su un'abitabilità più che soddisfacente, con spazio a sufficienza sia per i passeggeri, sia per il bagagliaio. Al ritorno dal mio test drive, ho accompagnato un collega alto 1,87 metri da Pisa a Milano sui sedili posteriori: durante tutti i 300 km non si è mai lamentato, anzi, ha più volte espresso la sua sorpresa per l'ottimo comfort. Ci tengo a specificare che per il SUV compatto si tratta soltanto di un aggiornamento di metà carriera e, come spesso accade in questi casi, le differenze estetiche sono minime e si rivolgono spesso a dettagli. In questo caso, la mascherina antetiore con inserti ''3D'', il nuovo cofano con nervature più accentuate, la sagoma interna dei fari ridisegnata e nuovi disegni per i cerchi in lega. Nel complesso è quasi impossibile distinguere la precedente dall'attuale versione: se la prima rispettava il vostro gusto, allora vi troverete nuovamente a vostro agio. Viceversa, per tutti gli altri l'appuntamento è rimandato alla prossima generazione di GLA (che forse arriverà nel 2025).

Mercedes GLA MY2024: il nuovo volante a razze sdoppiate

In abitacolo sono sempre i due grandi schermi, per la strumentazione e l'infotainment da 10,3”, ad attirare l'attenzione. Certo - bisogna ammetterlo - l'effetto ''wow'' dei primi modelli sta ormai cedendo al peso del tempo e la sensazione non è più quella di vera e propria sorpresa. Tanto più che la nuova generazione dell'infotainment Mercedes offre ora un'organizzazione della plancia differente (come ad esempio sulla nuova CLE, qui la nostra prova). Sia chiaro, questa per me non è affatto una bocciatura del ''vecchio'' MBUX - che continua a funzionare molto bene - ma una constatazione di quanto la sua impostazione dirompente e scenografica, dopo un po' di anni, abbia ormai in parte perso la sua carica innovativa. La cura dei dettagli è in linea con quello che ti aspettersti da una ''baby Benz'' e l'ambiente è sofisticato ed elegante, senza evidenti cadute di stile (eccezion fatta, forse, per la parte bassa dei pannelli porta, in plastica rigida). La novità più importante del model year 2024 è il volante multifunzione a due razze sdoppiate, che trovo molto bello e funzionale: i comandi per attivare il cruise control adattivo sono pratici e li riconosco facilmente perché le icone sono chiare e di dimensioni generose. Difficile sbagliarsi.

Mercedes GLA MY2024: in consumi sono sempre contenuti

Un grande classico per Mercedes GLA è il motore diesel, che nella 200 d trova probabilmente la sua massima espressione. Il 2.0 litri quattro cilindri da 150 CV, abbinato alla trazione anteriore, offre la giusta garanzia di prestazioni, affidabilità e consumi contenuti. L'unico elemento che potrebbe compromettere il comfort è proprio il rombo del motore durante l'accelerazione che comunque, da buon ''dieselone'', si sente abbastanza. In termini di consumi, Mercedes GLA 200 d registra un rispettabilissimo 6,1 l/100 km (o 16,5 km/l) nel ciclo misto registrati sul computer di bordo. Il risultato migliore lo si ottiene, ovviamente, in autostrada: 5,5 l/100 km (18,2 km/l) a 130 km/h, davvero un ottimo risultato. La GLA si distingue come un SUV/crossover che ispira un'esperienza di guida turistica e il cambio automatico, fluido nello sfruttare tutte le sue otto marce, si adatta quasi sempre con precisione alle esigenze del conducente. Perché soltanto durante le ripartenze più grintose e quando cerco la massima prestazione, tende un po' a scuotere l'abitacolo: un segno di come la sua taratura sia specifica per massimizzare il comfort di marcia, piuttosto che gli scatti brucianti. La precisione dello sterzo e l'assetto neutro agevolano le manovre e nel complesso non si hanno difficoltà a valutare spazi e ingombri. Insomma, per me la GLA merita un voto positivo alla voce piacere di guida.

Mercedes GLA MY2024: la versione d'accesso è la 180d

Come sempre in questi casi, il listino è ampio e comprende un numero elevatissimo di versioni. Se ci limitiamo soltanto alla gamma diesel, essa è composta da tre motorizzazioni: 180d; 200d; 220d. Per ognuna di queste sono disponibili fino a sette versioni: Executive, Advanced, Progressive Advanced, Progressive Advanced Plus, AMG Line Advanced Plus, AMG Line Premium, AMG Line Premium Plus. Insomma, un dedalo tra allestimenti, accessori ed equipaggiamenti. Ad ogni modo, il prezzo di listino per la GLA 180d con motore 2.0 litri da 116 CV parte da 43.525 euro; al vertice dell'offerta c'è la GLA 220d 4Matic con da 190 CV che costa 54.017 euro. La GLA 200d - quella della mia prova - costa 45.233 euro. Dal mio punto di vista, la soluzione migliore è scegliere il motore da 150 CV con allestimento AMG Line Advanced Plus (6.668 euro) perché aggiunge tutti gli equipaggiamenti tecnici e tecnologici migliori e quel tocco di sportività estetica che non disturba mai.

Motore 1.950 cc; 4 cilindri in linea; turbo Diesel Potenza 150 CV Coppia 320 Nm Velocità 205 km/h 0-100 km/h 8,9 secondi Consumo dichiarato 4,9 l/100 km Cambio Doppia frizione a 8 marce Trazione Anteriore Dimensioni 4,41 x 1,83 x 1,61 m Peso 1.615 kg Bagagliaio Da 420 a 1.220 litri Prezzo Da 45.233 euro

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 11/03/2024