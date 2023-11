Top e flop della Honda ZR-V: le opinioni dopo la prova su strada

Al crossover ibrido Honda ZR-V e:HEV avevo già dedicato una prova e un video in occasione del lancio. Ora vediamo che effetto fa nell'uso normale, quando l'hai a disposizione per qualche giorno. In cosa spacca veramente? Dove delude le aspettative? Quanto consuma davvero? Vizi e virtù del SUV ibrido messi a nudo: le opinioni dopo la prova su strada.

Honda ZR-V e:HEV Advance, la prova si strada

Più la guardo e più mi piace. Honda ZR-V propone in versione compatta e poco appariscente una pulizia delle linee, un equilibrio dei volumi e una silhouette morbida e filante che mi ricordano la Porsche Cayenne Coupé: una musa d'eccezione reinterpretata con grande eleganza e discrezione. Piace un po' a tutti quelli che lo vedono, il nuovo crossover ibrido Honda, soprattutto in questa colorazione bianco perlato con protezioni nere sulle fiancate (un extra da 430 euro), che impreziosiscono l'effetto di insieme. Se andate a rileggere la mia prova di primo contatto vedrete che non è stato un colpo di fulmine, ma alla lunga è scoccata la scintilla e me ne sono innamorato.

Honda ZR-V e:HEV Advance, comandi della trasmissione

Fin dai primi metri, qualunque spostamento con la Honda ZR-V è sempre un'esperienza piacevole. L'impressione è di guidare un'auto elettrica, con tutta la prontezza, la fluidità e la silenziosità del caso. Ci pensa una regolazione elettronica a evitare un eccessivo effetto scooter quando entra in azione il motore a benzina, imitando a bella posta dei passaggi di marcia virtuali, per far sentire un sound più accordato con l'aumento di velocità. Ti segue docile, la ZR-V: premi un tasto sulla console centrale per scegliere la marcia avanti, la retro o la sosta (foto sopra) e poi te ne dimentichi. Combinato con ammortizzatori dolci sulle asperità e forti tra le curve, sul crossover giapponese viaggi come su un tappeto volante, senza eccessivi scuotimenti a carico dei passeggeri nei percorsi tortuosi. Lunga 4,57 m la ZR-V è spaziosa con quattro persone a bordo, mentre il quinto fa i conti con un mobiletto centrale piuttosto invadente. Senza infamia e senza lode il bagagliaio, da 380 a 1.291 litri. Litri ben sfruttabili, però, visto che la forma è molto regolare.

Honda ZR-V e:HEV Advance, il bagagliaio

L'assetto composto si sposa con uno sterzo preciso e diretto il giusto, che ti dà tanta confidenza. Sulla Honda sai che riuscirai sempre a mettere le ruote proprio dove vuoi tu. Con l'aiuto di un motore sempre pronto allo scatto, forte di 186 CV e 315 Nm di coppia. Anche in modalità di guida Econ, che riduce al massimo i consumi, la spinta pronta e decisa non manca mai nel momento del bisogno. E lo 0-100 km/h in 7,8 secondi è un bel biglietto da visita. Quello che più mi conquista è il suo temperamento scattante e rilassato allo stesso tempo, un mix che così ben calibrato l'ho incontrato davvero poche volte. Poi, certo, difficile provare sensazioni autenticamente sportive. Le belle leve in metallo dietro al volante non comandano alcun passaggio di marcia - visto che un vero cambio il sistema e:HEV non ce l'ha - ma regolano il freno motore e con esso il recupero di energia al rilascio dell'acceleratore. Non fatevi illusioni in fuoristrada: malgrado le forme, la Honda ZR-V ha la sola trazione anteriore, che sui fondi scivolosi è un limite.

Honda ZR-V e:HEV Advance, lo schermo da 9'' dell'infotainment

Questo, seconddo me, è l'unico vero punto debole della ZR-V. Basta uno sguardo al display touch da appena 9 pollici e dai colori un po' spenti per farmelo sembrare un po' datato. Bene che alla sua sinistra ci sia un pomello per la regolazione del volume, ma i tasti fisici per tornare al menu precedente o alla schermata principale mi sembrano un po' superflui: abituato a tablet e smartphone mi aspetto di trovarli come icone sul display. I menu, poi, non sono tra i più intuitivi e appaganti a livello grafico: sul design dell'interfaccia utente molte rivali hanno un aspetto più fresco. Il sistema di comandi vocali, infine, non è molto bravo a comprendere il linguaggio naturale, proponendomi uno schema preciso per pronunciare i comandi. Oggi il riferimento sono Siri e Google Assistant, o al più Amazon Alexa, che quanto a saper interpretare e soddisfare i miei desideri hanno una marcia in più. Per fortuna l'infotainment della Honda è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, che permettono di aggirare alcune di queste limitazioni.

Honda ZR-V e:HEV Advance, il quadro strumenti

Pur con notevoli differenze in funzione di velocità e stile di guida, la Honda ZR-V non alza troppo il gomito, ma è in città che dà il meglio: qui il suo particolare sistema ibrido chiede tra 5 e 6 litri ogni 100 km in condizioni di guida normale, con clima acceso e temperatura esterna attorno ai 14 gradi. Consuma significativamente di più in autostrada, dove il computer di bordo ha registrato valori attorno ai 7,5 l/100 km. I Diesel più virtuosi, in questo scenario, sono lontani. L'ibrido Honda vince nel casa-ufficio, dove sfrutta il motore a benzina come generatore di corrente in quasi tutte le condizioni, per una trazione quasi sempre demandata al solo motore elettrico. Solo in particolari condizioni, ad auto già lanciata, il quattro cilindri da due litri viene collegato direttamente anche alle ruote, attraverso una semplice frizione e senza l'interposizione di un cambio, per la massima efficienza.

Honda ZR-V e:HEV Advance, il motore ibrido, a 4 cilindri da 2 litri

I prezzi della Honda ZR-V partono dai 43.700 euro dell'allestimento Elegance, che ha già di serie gli aiuti alla guida della suite Honda Sense, il sistema keyless, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera, sedili riscaldati e clima bi-zona. L'allestimento intermedio Sport, per 45.500 euro, aggiunge portellone elettrico e caricabatterie wireless per gli smartphone compatibili, mentre la ZR-V Advance è il top di gamma: per 47.600 euro propone interni in pelle, tetto panoramico, impianto audio Bose a 12 altoparlanti (contro gli 8 altoparlanti dell'impianto di serie), Head-up Display da 6 pollici, volante e sedili posteriori riscaldati. I paracolpi laterali neri dell'auto in prova aggiungono 430 euro al conto finale: non sono pochi, ma il colpo d'occhio ne guadagna decisamente.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/11/2023