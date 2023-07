Nuovo Honda ZR-V: il focus sulle tecnologie di bordo

La prontezza e la fluidità di marcia di un'auto elettrica con un sound autentico che non fa storcere il naso agli appassionati. E senza il bisogno di ricaricare le batterie alla spina, perché l'ibrido e:HEV che dà potenza a Honda ZR-V è di quelli che si ricaricano da soli al rilascio del gas e in frenata, così da non sprecare energia che - altrimenti - andrebbe dispersa. L'ibrido e:HEV è tra i migliori sul mercato per consumi e piacere di guida, ma non è l'unica tecnologia degna di nota sul nuovo SUV Honda: dopo la prova su strada (qui il video), diamogli un'occhiata più da vicino.

Honda ZR-V e:HEV, il nuovo SUV ibrido

L'ibrido Honda è pressoché unico sul mercato. Per eliminare gran parte degli attriti, a vantaggio di consumi ed emissioni, fa del tutto a meno di un cambio. Al suo posto ci sono un motore a benzina da 2,0 litri a ciclo Atkinson, per cui Honda dichiara l'efficienza record del 41%, accoppiato a due motori elettrici: a dare 184 CV di potenza massima e una generosa coppia di 315 Nm costanti da 0 a 2.000 giri, per uno ''zero-cento'' in appena 7,8 secondi. Numeri a parte, il vero colpo di genio, qui, è come i vari organi del sistema ibrido interagiscono tra loro, a dare un consumo combinato di 5,7 l/100 km, secondo i cicli di omologazione.

Honda ZR-V e:HEV, le tre modalità di funzionamento dell'ibrido Honda

COME FUNZIONA In modalità ibrida, il motore termico svolge il ruolo di generatore di corrente per ricaricare la batteria e alimentare i motori elettrici, che da soli danno potenza alle ruote (anteriori). Le partenze da fermo avvengono sempre e solo in modalità 100% elettrica e finché la carica nella batteria da 1,05 kWh lo consente, si può anche sfruttare la guida EV, in città e alle andature moderate. Honda non è la prima a consentire tutto ciò, ma è l'unica ad aver introdotto un sistema per cui, in velocità, il quattro cilindri a benzina può collegarsi direttamente alle ruote, grazie all'intervento di una frizione automatica: così da ottimizzare ulteriormente consumi ed emissioni nella guida autostradale.

Honda ZR-V e:HEV, vista dall'alto

REGOLATO DAL COMPUTER Molto silenzioso, il motore termico entra in gioco quando serve, seguendo le regole dell'arbitro Honda, in modo da rendere la guida più naturale e piacevole. Innanzitutto non crea il fastidioso effetto scooter, che su altre auto fa sentire il rumore del motore imballato ad alto regime mentre la velocità aumenta gradualmente. Qui c'è un sistema di regolazione chiamato Linear Shift Control, che simula i passaggi di marcia di un cambio tradizionale, in modo da far apparire il sound perfettamente accordato alla ripresa. Ma c'è anche un secondo sistema inedito, chiamato Winding Control, che mantiene il motore termico a regime più alto quando l'auto si accorge che stiamo percorrendo una strada tutta curve: ''winding road'' in inglese. In questo modo, le batterie restano più cariche e la ripresa più pronta, con una reattività immediata del pedale dell'acceleratore.

Honda ZR-V e:HEV, l'ergonomia

FEELING DA BERLINA Tutto ciò contribuisce a dare a ZR-V un feeling di guida da berlina, esaltato da un'ergonomia che combina la visuale panoramica dei SUV con una sensazione di agilità da vettura più bassa. Rispetto al piano di seduta e al parabrezza, gli occhi del guidatore si trovano a una via di mezzo tra la berlina Civic (qui la prova) e il fuoristrada CR-V; chi siede dietro, invece, ha una posizione sovrapponibile a quella della Civic, per un baricentro più basso della seduta che minimizza la sensazione di scuotimento del corpo nelle curve, a vantaggio del comfort. E per esaltare la visuale, i montanti sono particolarmente sottili, mentre il montaggio degli specchi retrovisori sulle portiere è studiato per minimizzare gli angoli ciechi. Anche questa è sicurezza.

Honda ZR-V e:HEV Advance, la plancia

LE TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA

A proposito di sicurezza, Honda ZR-V propone di serie su tutte le versioni la suite di aiuti alla guida Honda Sensing, che sfrutta telecamere e sensori di tipo sonar per prevenire o mitigare gli urti a 360°. Gli ADAS come il cruise control adattivo, il mantenimento attivo della corsia e i sistemi di guida assistita - nelle code o con veicoli che ci precedono - riducono l'affaticamento nei lunghi viaggi e i comandi di bordo sono ottimizzati per ridurre le distrazioni. A partire dallo Head-Up Display, che cambia le informazioni mostrate in funzione della situazione. Ma anche la scelta di mantenere comandi fisici per le regolazioni di audio e clima - molto più facili da azionare senza distogliere lo sguardo dalla strada - vanno nella direzione di viaggi più sicuri. Non bastassero, ci sono pur sempre 11 airbag, con il plus di quello anteriore centrale, che impedisce ai passeggeri anteriori di sbattere l'uno contro l'altro: Honda è stata la prima a introdurlo.

Honda ZR-V e:HEV Advance, il display dell'infotainment

Honda ZR-V è proposto con il solo motore ibrido e:HEV in tre allestimenti: Elegance, Sport e Advance. Per tutti l'infotainment Honda Connect (compatibile con Apple CarPlay e Android Auto) ha un display da 9 pollici con due comodi tasti fisici separati per tornare alla schermata precedente o alla Home. Cambia invece la strumentazione in funzione dell'allestimento: tutta digitale con un nitidissimo display TFT da 10,2 pollici nel caso del top di gamma Advance, mentre i livelli inferiori hanno una strumentazione mista, con contagiri analogico e display da 7 pollici a complemento. L'impianto audio standard è già dotato di 8 altoparlanti, mentre ZR-V Advance alza l'asticella con un Bose a 12 altoparlanti, oltre allo Head-Up Display da 6 pollici di cui sopra (e a un tetto panoramico apribile in vetro). Lungo 4,57 metri, Honda ZR-V ha un bagagliaio da 380 a 1.291 litri di capienza e un prezzo d'attacco di 43.700 euro, con Garanzia Estesa fino a 8 anni senza limiti di chilometraggio.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/07/2023