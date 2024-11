Questa è Toyota Yaris MY25. Novità? Sì, una. Ce l'hai sotto gli occhi

Leggere nuova Toyota Yaris model year 2025 è entusiasmante. Per poi apprendere che qui, di nuovo, c'è giusto un colore esterno. E qualcosa di più per la versione GR Sport (da non confondere con GR Yaris). Poco male, Yaris non necessitava di chissà quali interventi. Sotto, e in gallery, le prime foto degli esterni e degli interni, così per farsi un'idea.

Yaris 2025, nuova tinta esterna ''Verde Foresta''

YARIS HYBRID Si apprende dunque da Toyota Motor Europe come l'intera gamma 2025 di Toyota Yaris include ora la nuova verniciatura Forest Green, sia come tinta monotono, sia in versione bicolore, in combinazione con tetto nero a contrasto. Tutto qui? Ehm... No, c'è pure altro, dai.

Yaris GR Sport 2025 anche in ''Grigio Tempesta''

YARIS HYBRID GR SPORT Da febbraio 2025, mese segnalato per l'inizio della produzione, l'allestimento top di gamma GR Sport (quella con paraurti anteriore e posteriore più sportivi, spoilerino al tetto maggiorato, loghi dedicati) guadagna in esclusiva il colore Storm Grey, sempre in versione sia monocromatica, sia bicolore. Nuovo anche il design dei cerchi in lega opachi da 18 pollici. All'interno, cuciture rosse e accenti grigio canna di fucile, oltre al logo GR Sport in rilievo sui poggiatesta. Come prima.

Yaris GR Sport, gli interni

HYBRID X2 Va da sé che pure tutto il resto resta tale e quale Yaris MY24, inclusa la duplice opzione della motorizzazione 1.5 full hybrid, nelle varianti Hybrid 115 o Hybrid 130. Ci aggiorniamo se per caso cambierà qualcosa lato prezzi (che oggi partono da 24.550 euro).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/11/2024