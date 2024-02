Nuova Toyota Yaris Hybrid 130: l'upgrade che serviva? Prova

Non è che arrivo tardi: già lo so che ''nuova'' Yaris è regolarmente in (pre)vendita da alcuni mesi. Tuttavia, nessuno l'aveva ancora guidata, né guardata da vicino o abitata nei suoi interni, almeno in Italia. Infatti, se si visita un concessionario, ancora non si trova (ma ancora per poco). Quindi: lo scopo del gioco, oggi, è quello di trasmettervi una sensazione o due su come cambia lo stile di guida (sempre ammesso che cambi in modo sensibile) col nuovo motore Hybrid 130. E cosa attendersi dal nuovo super infotainment. Perchè di Toyota Yaris 2024 - e i fedelissimi, mica lo scoprono soltanto oggi - gli aggiornamenti consistono essenzialmente di:



Nuova Toyota Yaris '24, più potenza ibrida

Come noto, e come avviene anche per la cugina Yaris Cross 2024 edition, l'aggiornamento di metà ciclo vita di Yaris quarta generazione aggiunge l'opzione del nuovo e più potente propulsore Toyota Full Hybrid Electric denominato ''Hybrid 130''. Che non sostituisce, bensì si affianca, al tradizionale ''Hybrid 115'', e che è pensato per offrire un'accelerazione più... grintosa (almeno un po'), pur mantenendo bassa (ed un bel po') la media dei consumi. Detta così, non suona affatto male. Ma ho anche una brutta notizia: l'Hybrid 130 è abbinato solo alle versioni superiori, ovvero Lounge, GR Sport, Premiere Edition. Su Yaris Style e Trend, si viaggia ancora di Hybrid 115. Sapévilo.

Nuova Yaris Hybrid 130 GR Sport

SOFTWARE UPGRADE Tecnicamente disquisendo, la nuova unità Hybrid 130 si avvale sia di un motore elettrico leggermente più potente (cioè 84 cv anziché 80 cv) e più ''spingente'' (185 Nm anziché 141 Nm), sia di modifiche hardware e software alla power control unit (o unità di controllo della potenza, o PCU, o centralina motore: così sì, ci capiamo). Il risultato è un aumento del +12% della potenza totale del sistema, che da 116 cv sale appunto a quota 130 cv. Dal banco alla strada: mezzo secondo in meno per coprire lo 0-100 km/h, distanza sulla quale ora Yaris performa un lusinghiero 9,2 secondi, ma quel che è ancora meglio, ripresa 80-120 km/h in 7,5 secondi.

(Un po') più scattante

CONSUMI Dal... notaio, Yaris Hybrid 130 registra emissioni CO2 solo un filo superiori: 96 g/km anziché i 92 g/km di Yaris Hybrid 115. D'accordo, di 4 grammi in più di CO2, chissenefrega. A meno che non abiti a Milano, e in Area C entri solo con emissioni CO2 < 100 g/km: beh, qui stiamo ancora sotto. Ma i consumi? Beh, dovreste sapere che consumi ed emissioni viaggiano sempre a braccetto, le une sono la diretta conseguenza degli altri. Omologati, ora sono 4,2-4,3 l/100 km (nel misto: in città fai pure meglio), invece che i 3,8-4,1 l/100 km dell'Hybrid 115. L'aumento è trascurabile, basta che il prezzo alla pompa scenda di qualche centesimo e tornerai a spendere come spendevi a bordo di una Yaris pre-upgrade. Per la cronaca: a fine test, registro 4,8 l/100 km, su un centinaio di chilometri di strade urbane, di campagna e di autostrada, maltrattando a volte il pedale del gas. Sincera.

SMART BATTERY Spiegano gli ingegneri Toyota che a limitare i consumi di carburante partecipa anche la nuova funzione del controllo predittivo dello stato di carica (SOC): un software collegato al sistema di navigazione riconosce se state guidando in discesa, o se siete imbottigliati nel traffico, e interviene affinché il livello di carica della batteria massimizzi, in quelle situazioni, proprio la guida in elettrico. Per maniaci del conta-consumi.

Yaris Hybrid 130 per chi ama Yaris, ma la vuole più... rabbiosa

ALLA GUIDA Ora, sostenere che l'esperienza a bordo di una Yaris Hybrid 130 cambi in modo radicale, è disonesto. Non è una Yaris sportiva (per i ''corridori'', c'è già GR Yaris, tutto un altro mondo), è semmai - specie grazie all'iniezione di coppia elettrica supplementare, superiore del +30% - una Yaris un pelo più ''sveglia'', tonica, come se avesse in corpo un doppio caffè espresso anziché un caffelatte. Vorrei guidare, immediatamente sceso da una Hybrid 130, un esemplare Hybrid 115, per confrontare il feeling in tempo reale: niente Hybrid 115 a disposizione, mi devo affidare alla memoria. In ogni caso: un po' più di sprint ripartendo al verde del semaforo, un po' di più di brio in ripresa da basse velocità (metti un sorpasso in circonvallazione). Upgrade strettamente indispendabile? A mio modesto avviso, no, in tanti non sentivano l'urgenza di un nuovo motore. Un'alternativa su misura per chi ama il piacere di guida Yaris, ma chiedeva a tutti i costi un briciolo di spinta in più? Assolutamente sì. Mi dicono che le maggiori differenze le assaporerò al volante del SUV Yaris Cross, che a sua volta riceve l'Hybrid 130: scommetto che presto la conoscerò.

Toyota crede nella magia del digitale e condivide il suo entusiasmo con tutti i membri della propria squadra. Tutti, o quasi: su Yaris entry level (Active) il quadro strumenti analogico digitale resta lì dov'è, mentre sulla sola versione Trend (il cuore di gamma) debutta un onesto quadro strumenti digitale da 7 pollici. Per le varianti Lounge, GR Sport e Premiere, invece, lo scenografico display da 12,3 pollici con 4 temi, 3 configurazioni e 12 opzioni di visualizzazione. Un tocco digital, male non fa.

Nuovo cockpit digitale da 12,3 pollici

A TUTTO SCHERMO A sua volta, al nuovo sistema di infotainment Toyota Smart Connect si accede tramite un nuovo touchscreen sempre incernierato a sbalzo come prima, ma di design più moderno, senza più alcun bottone ai lati (peccato) e di diagonale 9 pollici su Active e Trend, da 10,5 pollici sulle versioni più nobili. Tutto molto più rapido, più nitido, tutto più ganzo: come, un tempo, si potesse andare a spasso senza tutto ciò, resta un mistero. Scherzi a parte, è ora più intelligente il sistema di riconoscimento dei comandi vocali, mentre gli ecosistemi Apple CarPlay e Android Auto funzionano entrambi anche in modalità wireless.

Il nuovo display touchscreen

LA PAROLA ''CHIAVE'' Col rinascimento digitale di Toyota Yaris, sboccia infine la nuova funzione Smart Digital Key, disponibile però soltanto sulle Yaris ''ricche'' (Premiere e GR Sport). Nella pratica, la Digital Key è una sottofunzione dell'app MyT di Toyota e consente a un massimo di 5 utenti (scegli bene) di accedere al veicolo ed avviarlo utilizzando il proprio smartphone, senza alcuna chiave, manco in tasca. È compatibile con i dispositivi Apple e Android e un anno di connessione è incluso nel prezzo di acquisto dell'auto. Stessa riflessione del super display: come hanno fatto i nostri nonni senza la Digital Key?

Chiave digitale: mai più senza

È più sicura, Yaris 2024? Ma di sicuro! Perché è dotata di una nuova telecamera e di un nuovo radar in grado di effettuare una scansione più ampia e più profonda rispetto al passato, aumentando quindi in modo significativo la possibilità di rilevare rischi di incidente. Ad esempio il Pre-Collision System (PCS) , un modo come un altro di chiamare la frenata di emergenza, è ora in grado di riconoscere anche un potenziale impatto frontale e una gamma più ampia di oggetti sulla traiettoria dell'auto, compresi pedoni, ciclisti e, per la prima volta, motociclette.

Il Cruise Control dinamico? Lo abbiamo

DEMOCR-ADAS Pressoché tutti gli ADAS del pacchetto Toyota T-Mate sono compresi nell'equipaggiamento di serie, sulle vite umane non si scherza. Ci sono Cruise Control Adattivo, mantenimento in corsia, riconoscimento segnali stradali (ricordarsi di disattivare il cicalino in ''zona 30'': suona di continuo), inibizione della manovra di sorpasso in caso di veicolo sulla traiettoria, persino l'Emergency Driving Stop System (EDSS), sistema che rileva se il guidatore non ha dato alcun input di sterzata, frenata o accelerazione per un certo periodo di tempo, nel qual caso l'auto ferma l'auto gradualmente, attiva le luci di emergenza e sblocca le portiere.

Più sicurezza a 360 gradi

ALZA IL PIEDE! Tra le novità più interessanti, segnalo il cosiddetto Acceleration Suppression, che interviene per rallentare un'accelerazione improvvisa o involontaria quando il rischio di una collisione con un veicolo che precede è dietro l'angolo. Inoltre il Proactive Driving Assist (PDA), sistema che procura una decelerazione graduale quando, al contrario, il guidatore lascia l'acceleratore per rallentare, quando si avvicina a un veicolo più lento o quando entra in una curva (hey, è vero: funziona!). Il PDA fornisce anche lo Steering Assist, che regola la forza dello sterzo per agevolare una svolta stabile e regolare: in tutta sincerità, di questa cosa io non me ne accorgo. Forse ero solo distratto.

ADAS come se non ci fosse un domani

Per tutti i dettagli, vi rimandiamo al nostro precedente articolo (anche se, nel frattempo, i prezzi sono un pizzico cresciuti). Detto che scompare la versione 1.0 benzina (che valeva pur sempre il 20% circa delle vendite: qualcuno la rimpiangerà?), in sostanza è un po' come se la gamma Yaris, ora, venisse divisa in due. Da una parte, le versioni di accesso (Active e Lounge), associate ancora al motore Hybrid 115 e sprovviste di alcuni dei nuovi contenuti hi-tech interni. Listino a partire da 24.550 euro, che scende a 19.950 euro con Hybrid Bonus Toyota di 5.500 euro (serve la rottamazione). Dall'altra, le versioni superiori (Lounge, GR Sport, Premiere Edition), con nuovo Hybrid 130, display centrale di dimensioni massime (e navigatore interno), quadro strumenti virtuale. Prezzi da 29.400 euro (al netto del Bonus): sarà interessante, a fine anno, stabilire quale dei due propulsori andrà per la maggiore. Io, un'idea, ce l'ho... Bando alle ciance: per la prima Yaris ''Dual Hybrid'', ordini aperti, consegne a pieno regime da marzo, porte aperte il weekend del 17-18 febbraio.

Yaris GR Sport e Premiere Edition: più ricche, più care

SCHEDA TECNICA

TOYOTA YARIS HYBRID 130

Lunghezza 3.940 mm Larghezza 1.745 mm Altezza 1.500 mm Passo 2.560 mm Bagagliaio 286 litri Motore 3 cil. 1.490 cc benzina full hybrid Potenza 130 CV Cambio automatico a variazione continua CVT Trazione anteriore Velocità massima 175 km/h Acc. 0-100 km/h 9,2 sec. Consumo (WTLP combinato) 4,2-4,3 l/100 km Emissioni CO2 95-96 g/km Prezzi da 29.400 euro (Lounge)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/02/2024