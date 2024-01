Nuova Toyota Yaris Cross 2024: ora che è in vendita, come la configuro?

Alzare il tiro, ma solo di qualche grado. Cioè di quel tanto che basta a incrementare la potenza, il comfort e la sicurezza, conservando al tempo stesso tutte le caratteristiche che hanno sin qui contribuito a eleggere Toyota Yaris Cross come best seller dei SUV di segmento B, il ''campo centrale'' del mercato auto Italia. Ora che Toyota Yaris Cross 2024 è in vendita a tutti gli effetti, ecco tutte le informazioni che il cliente tipo chiede di sapere, prima di procedere all'acquisto. A cominciare dal nuovo listino prezzi. A cominciare, anzi, dall'offerta propulsori.



Nuova Yaris Cross 2024, entra il motore Hybrid 130

Come già anticipato a novembre, e come accade per la sorellina Yaris Hybrid MY24, anche Toyota Yaris Cross si declina ora sia in edizione Hybrid 115 (quella già in commercio dall'esordio, con potenza di 116 cv), sia in formato Hybrid 130, cioè equipaggiata della medesima motorizzazione 1,5 litri full hybrid, ma dalla potenza che cresce sino a quota 131 cv. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 la scelta ideale per chi, magari reduce dall'esperienza con un SUV di dimensioni superiori, al proprio urban crossover chiede un pelo di audacia in più in fase di accelerazione, senza con questo peggiorare la propria media consumi, che non dovrebbe allontanarsi - a seconda del contesto e dello stile di guida - dai canonici 5,0 l/100 km. Sia la Hybrid 115, sia la nuova Hybrid 130, infine, sono sempre disponibili anche in configurazione 4x4 elettrificata (AWD-i), con mini-motore elettrico associato all'asse posteriore che interviene alla bisogna.

Anche a trazione integrale ''intelligente''

La gamma Yaris Cross 2024 viene rivista con l’introduzione della nuova Premiere Edition. Pertanto, la line-up è ora composto dalle seguenti versioni: Active, Trend, Lounge, GR Sport e Premiere.

ACTIVE L'entry level viene arricchita con il pacchetto T-Mate, che comprende Toyota Safety Sense aggiornato (nuovi ADAS), il Toyota Touch3 con display centrale da 9 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless e il quadro strumenti analogico-digitale con schermo a colori da 7 pollici, inoltre con sistema audio a 6 altoparlanti, 2 porte USB-C, interni in tessuto rivisitati e bagagliaio con doppio fondo unico.

Yaris Cross 2024: interni

TREND oltre agli aggiornamenti della Active, la Trend mantiene la stessa configurazione odierna e si aggiorna con il nuovo Toyota Smart Connect con display centrale da 10,5 pollici.

LOUNGE & GR SPORT Oltre a beneficiare del nuovo motore 1.5 Hybrid 130, le due top di gamma aumentano il loro contenuto tecnologico (ad eccezione dei sensori di parcheggio intelligenti, che saranno disponibili all’interno del Tech Pack) con l’introduzione del Toyota Smart Connect con display centrale da 10,5 pollici e il nuovo quadro strumenti digitale da 12,3 pollici.

Il nuovo Digital Cockpit

PREMIERE EDITION L'allestimento speciale si distingue per i fari anteriori Matrix LED con proiettori AHS, sistema audio Premium JBL a 8 altoparlanti, head-up display, inoltre il sistema di controllo angoli ciechi BSM, il portellone posteriore ad apertura automatica e la smart digital key di serie. La Premiere è inoltre dotata di finiture esclusive come la livrea bitone Urban Khaki, i cerchi da 18 pollici, gli interni in pelle e tessuto Premium Black e i paraurti anteriori e posteriori specifici ''Outdoor’’.

GAMMA COLORI Tinte bitono dedicate alle versioni GR Sport e Premiere, monotono ai restanti allestimenti. Ora il Juniper Blue sostituisce il Dark Blue monotone. I colori perlati monotone sono infine disponibili solo per Trend e Lounge.

Yaris Cross GR Sport

Il listino 2024 di Toyota Yaris Cross parte da 28.650 euro (Hybrid 115 Active FWD), ovvero +600 euro rispetto all'edizione pre-restyling. La nuova motorizzazione 1.5 Hybrid 130 viene proposta sull’alto di gamma (Lounge, GR Sport, Premiere) a partire da 33.400 euro (Hybrid 130 Lounge FWD). La trazione AWD-i è infine disponibile sulle versioni Trend, Lounge e Premiere a un sovrapprezzo di +2.500 euro.

Yaris Cross 2024 leggermente più cara di prima

HYBRID BONUS Alla luce dell'attuale piano di incentivi statali, Yaris Cross MY24 (che accede all'ecobonus di terza fascia, cioè 2.000 euro in caso di rottamazione) prevede uno sconto cumulato - con permuta o rottamazione - fino a 6.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/01/2024