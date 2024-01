Drag Race Toyota GR Yaris: sfida fra tre varianti della compatta racing, quale vince? (video)

Diciamo la verità, vedere nei listini delle case automobilistiche modelli che non solo offrono un costo relativamente basso con prestazioni elevate, ma sono anche quasi delle repliche dei prototipi da gara, ma omologate è sempre più raro. Più facile trovare una semplice versione definita con un allestimento specifico che la fa assomigliare al modello da competizione. Tuttavia, Toyota esce dal coro e dimostra di credere alle “race replica” con la GR Yaris, che dal suo debutto, ha ottenuto un successo davvero notevole. Ebbene, sappiamo tutti che il costruttore giapponese sta lanciando una versione aggiornata con un motore più performante e un cambio automatico, che prima non era disponibile. Ma veniamo alla questione odierna, poiché i ragazzi di CarWow hanno organizzato un bel contest fra ben tre versioni della sportiva compatta. In questo video, tutte le auto si scontrano in una bella gara di accelerazione vecchio stile.

SALTO IN ALTO DI POTENZA La GR Yaris originale non è così vecchia e inizialmente ha fatto scalpore per le sue piccole dimensioni e l'eccellente propulsore con 261 CV e 360 Nm di coppia. Ora, la nuova versione eroga 280 e 390 Nm di coppia e riceve una serie di altri aggiornamenti. Nel video molti dei dettagli vengono analizzati prima dell'inizio della gara, ma solo il cronometro sarà giudice imparziale. La nuova GR Yaris con il cambio automatico presenta un netto vantaggio in partenza. Senza alcun timore di piantarsi, scatta veloce e inizialmente lascia nella polvere sia la GR Yaris manuale pre-restyling sia la nuova GR Yaris con cambio manuale aggiudicandosi la vittoria nella prima gara con un bel vantaggio. Il trio si schiera di nuovo, ma questa volta la nuova GR Yaris con cambio meccanico scatta dai blocchi come un razzo e passa in testa.

VEDI ANCHE

Drag Race Toyota GR Yaris: la sfida fra vecchio e nuovo modello, manuale e automaticaCON IL MANUALE SI PUÒ SBAGLIARE Ancora una volta, però, le potenziali insidie ​​di un cambio manuale rispetto a quello automatico, come un mancato passaggio di marcia, significano che la Yaris automatica vince di nuovo. In ogni caso, la vecchia GR Yaris arriva un po' più tardi rispetto a quelle nuove, causa gap di potenza. Ma questa non è tutta la storia perché anche confrontarli uno alla volta fornisce un po' di spunti. La vecchia GR Yaris ha ottenuto un tempo di 0-60 mph (0-98 km/h) in 6 secondi netti. Ha poi terminato il quarto di miglio (circa 400 metri) in 14,12 secondi. La nuova vettura con cambio manuale mostra miglioramenti in entrambe le prove. In effetti, è stata quasi un secondo più veloce da 0 a 60 mph, segnando un tempo di 5,06 secondi. Poi ha percorso il quarto di miglio in soli 13,67 secondi. Infine, l'automatica beneficia di una launch control molto più efficace. In realtà finisce per coprire lo 0-60 mph in 5,1 secondi, appena più lenta del manuale. L'auto ha però recuperato nel resto della corsa e ha concluso con un tempo complessivo sul quarto di miglio di 13,61 secondi. Questa è una vera impresa per un’auto di produzione con soli tre cilindri.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/01/2024