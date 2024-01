Più potente, più... automatica. Tutto su nuova Toyota GR Yaris 2024. Video

Quando Toyota annunciò l'arrivo di GR Yaris (qui la nostra prova), in molti si sfregarono le mani in segno di grande approvazione e trepidante attesa. D'altronde una sportiva compatta e leggera, a trazione integrale, con cambio manuale e senza alcuna elettrificazione, beh, è ormai una rarità. Il successo, ovviamente, fu travolgente: 18 mila auto vendute (e una lista d'attesa lunga e con ben più richiesta) e un indice di soddisfazione elevatissimo in tutta Europa. Le critiche si sono concentrate sulla posizione di guida, dello schermo dell'infotainment e dello specchietto retrovisore che compromettevano in parte la visibilità. Bene, Toyota ha ascoltato i propri clienti recuperandone le opinioni e applicandovi le conseguenti soluzioni. Ecco a voi GR Yaris 2024. Presentata al Tokyo Auto Salon 2024, arriverà in Europa (per fortuna!) entro l'estate 2024 con una grande e importante novità... Scorri l'indice e individuala. Intanto, sotto, il video della genesi della nuova edizione: è in lingua giapponese, ma le immagini bastano e avanzano...

Nel 2020 alcuni sostennero che un tre cilindri non avrebbe reso giustizia a un progetto tanto ambizioso e complesso. Ebbene, il 1.6 litri turbo benzina da 260 CV ha invece saputo mettere tutti d'accordo sia per la sua completezza in termini di erogazione e affidabilità, sia per il suo peso contenuto che ha contribuito a una perfetto bilanciamento tra i due assi. Con l'aggiornamento 2024, il motore turbo è stato potenziato fino a 280 CV e 390 Nm di coppia, un aumento di +19 CV e +30 Nm rispetto al modello precedente. Questo aumento di potenza è stato ottenuto grazie a una serie di modifiche, tra cui: una distribuzione rinforzata, che migliora la fluidità del flusso dei gas di scarico e riduce le perdite di potenza; un nuovo materiale per le valvole di scarico, che migliora la resistenza al calore e la durata; un aumento della pressione di iniezione del carburante, che migliora l'efficienza della combustione. Il motore è stato anche rivisto per migliorare la sua reattività. I pistoni sono stati alleggeriti e le fasce elastiche sono state rinforzate, per ridurre le perdite di potenza. Inoltre, il rapporto di compressione è stato aumentato da 10,5:1 a 11,3:1, per migliorarne la risposta ai bassi regimi.

Toyota Yaris GR: il motore tre cilindir ha 280 CV

Ma la grande novità è rappresentata dalla possibilità di equipaggiare l'auto (a propria scelta) anche con un nuovo cambio automatico con convertitore di coppia a 8 rapporti. Sebbene sappiamo che ancora in molti preferiranno la versione manuale (save the manuals!), l'introduzione di una trasmissione automatica è comunque sintomo di quanto Toyota sappia ascoltare i suoi clienti e si rivolga a un pubblico di appassionati. Andando nello specifico, il nuovo cambio è stato progettato per offrire cambiate rapide e fluide, con una velocità di cambiata pari a un'automobile da competizione. Il cambio è dotato di un software intelligente che anticipa i cambi di marcia in base alle condizioni di guida, per garantire sempre le prestazioni ottimali. Inoltre, è dotato di una funzione di scalata sequenziale, che consente al guidatore di scalare le marce manualmente premendo il pedale del freno e spostando la leva del cambio in avanti. Sembra che questo utilizzo sia stato in particolare voluto e collaudato direttamente dal presidente del CdA Toyota Akio Toyoda in persona, primo fun di GR Yaris.

Debutta il nuovo cambio automatico a 8 rapporti

Quando si parla di Toyota, bisogna sempre aspettarsi molto più di un semplice aggiornamento. Basta leggere ciò che è stato fatto sulla carrozzeria dell'auto per capirne il reale impatto che avrà poi sulla dinamica di guida. La carrozzeria della GR Yaris è stata ulteriormente rinforzata con un aumento di circa il +13% delle saldature a punti e l'applicazione di circa il +24% di adesivo strutturale. Questo ha contribuito a migliorare la risposta all'imbardata della vettura, il feedback dello sterzo e la sensazione di aderenza. La piattaforma è stata progettata appositamente per la vettura, combinando la sezione anteriore della struttura GA-B della Yaris e una nuova parte posteriore realizzata con la piattaforma GA-C (Corolla) di Toyota. Questa configurazione ha permesso di ottenere un equilibrio ottimale tra rigidità e leggerezza. I sistemi sospensivi, leggeri ma rigidi, sono stati confermati – all’anteriore MacPherson e doppi bracci oscillanti al posteriore – ma sono state apportate modifiche in risposta al feedback dei piloti Gazoo Racing. L'aggiunta di bulloni extra per fissare gli ammortizzatori anteriori alla carrozzeria mitiga i disallineamenti che possono verificarsi quando la boccola superiore si deforma durante la guida intensa. Vi ricordo che stiamo parlando di una Yaris...

Una scocca ''ad personam''

È sull'abitacolo che si concentravano la maggior parte delle critiche alla prima GR Yaris. Prendendo in serie considerazione i commenti dei suoi clienti, Toyota ha voluto provare a migliorare anche quest'aspetto. I comandi sono stati riposizionati, per un accesso più rapido e facile, anche quando si indossa il casco (per chi vuole andare in pista). Sul lato passeggero, il vano portaoggetti del cruscotto è stato ingrandito per ospitare strumentazione aggiuntiva o un monitor per il passeggero. Il campo visivo del guidatore è stato migliorato abbassando il bordo superiore del cruscotto di 50 mm, cambiando la posizione dello specchietto retrovisore e inclinando il pannello di controllo di 15° verso il conducente. La strumentazione include un nuovo digital cockpit da 12,3 pollici con due layout: Normale e Sport. Il layout Sport è progettato per fornire al guidatore le informazioni essenziali per le prestazioni sportive, come la temperatura del motore, la pressione del turbo e la posizione del cambio. Infine, il sedile del guidatore è stato abbassato di 25 mm per una posizione di guida più sportiva e il volante è stato regolato di conseguenza.

Toyota Yaris GR: gli interni sono stati riorganizzati

Toyota si è limitata ad annunciare il prezzo di commercializzazione per il mercato giapponese, che equivale al cambio attuale a 46.000 euro. Sappiamo però che GR Yaris 2024 arriverà anche in Europa e dovrebbe essere disponibile entro l'estate. Nel nostro Paese, l'unico allestimento disponibile sarà il più esclusivo ''Circuit'' ed è quindi assolutamente probabile che il prezzo di partenza raggiunga (o superi di poco) i 50.000 euro. Al momento non sappiamo se sarà importata in un numero limitato di esemplari: considerando le sempre più severe norme sulle emissioni, è probabile che, ancora una volta, la domanda superi di gran lunga l'offerta.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 12/01/2024