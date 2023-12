Toyota GR Yaris 2024: con il cambio automatico "diretto" sarà più selvaggia

Il 2024 per la Toyota GR Yaris sarà un anno di cambiamenti. Le ultime notizie in arrivo dal Giappone fanno sapere che la hot-hatch griffata Gazoo Racing debutterà tra poche settimane con un cambio automatico. Secondo la pubblicazione giapponese Magazine X, l'opzione sarà lanciata proprio in occasione del Tokyo Auto Salon 2024, insieme a vari miglioramenti che aggiorneranno la tre porte sportiva. Infatti, sono stati programmati tre test drive per la stampa specializzata per mostrare le caratteristiche del nuovo cambio, uno dei quali è già avvenuto, mentre gli altri due sono previsti per febbraio e la prossima primavera.

Toyota GR Yaris: nel 2024 arriva il cambio automatico DAT, qui la sportiva con un mulettoUN CAMBIO AUTOMATICO SPECIALE In realtà, la notizia della GR Yaris automatica circola da un po’ di tempo, ma senza una realistica data per il suo debutto. Oggi, invece, sappiamo che la produzione inizierà quasi certamente nel gennaio 2024 e sembra che il costruttore giapponese abbia colto l’occasione perfetta per introdurre tutte le novità. Il cambio automatico in questione, però, non è un normale convertitore di coppia. Si chiama Direct Automatic Transmission (DAT) e Toyota afferma essere un punto di svolta per la Yaris high performance. Come spiegato dal pilota professionista Hiroaki Ishiura, il DAT differisce dall’automatico convenzionale per la sua capacità di percepire il bisogno di scalare marcia quando si entra in curva, ma anche prima del kickdown in uscita, riducendo al minimo il ritardo di accelerazione. ''Non si perde tempo quando si cambia marcia, quindi il divario tra me e i professionisti è stato inferiore al solito. Posso solo concentrarmi sulla frenata e sull'accelerazione'', ha affermato Akio Toyoda, ex amministratore delegato della Toyota, dopo aver guidato la GR Yaris equipaggiata con il cambio DAT in ottobre.

VEDI ANCHE

Toyota GR Yaris: l'abitacolo del prototipo con il cambio automatico nei test dell'anno scorsoINCREMENTO DI POTENZA IN ARRIVO A parte il DAT, secondo quanto riferito, la GR Yaris otterrà un aumento di potenza poco inferiore a 300 cavalli, ovvero quasi quanto la GR Corolla. Le due berline ad alte prestazioni condividono lo stesso motore tre cilindri sovralimentato da 1,6 litri e la trasmissione manuale intelligente a sei marce, quindi è possibile che anche la Corolla possa essere equipaggiata con il cambio DAT in futuro, nonostante dal quartier generale Toyota non ci siano assolutamente conferme in tal senso. Il Tokyo Auto Show si svolgerà dal 12 al 24 gennaio prossimi e la GR Yaris equipaggiata con il cambio DAT sarà svelata insieme ad altri modelli GR e Lexus che la Casa del Sol Levante intende presentare alla kermesse.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/12/2023