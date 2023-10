La più "hot" delle Toyota GR Supra è in rampa di lancio, ecco la GRMN

Con la GR Supra arrivata nel 2019, Toyota ha ridato vita a un segmento, negli ultimi anni, un po’ lasciato in disparte, quello delle sportive “analogiche”, divertenti, con motori a quattro e sei cilindri, anche con cambio manuale. Il frutto di una collaborazione con BMW, che costruisce la Z4, ma che ha come obiettivo quel divertimento meno “filtrato” da digitalizzazione o elettrificazione. Ebbene, dopo quattro anni dal debutto e con una gamma discretamente ampia, la GR Supra fa un altro passo avanti. Infatti, la notizia di qualche giorno fa e confermata dalle immagini che vedete potrebbe essere di quelle da far scaldare gli animi dei più appassionati. La coupé che gira in pista per i collaudi dinamici potrebbe essere una GR Supra GRMN, ovvero la versione ancora più piccante della sportiva giapponese.

Nuova Toyota GR Supra GRMN: la sportiva giapponese al NürburgringNON FA NULLA PER NASCONDERSI Durante i test al Nürburgring e nei suoi dintorni, il prototipo veste una mimetica distintiva, riservata alle varianti GR. Tuttavia, non nasconde molto, dato che possiamo notare che l'auto è equipaggiata con appendici aerodinamiche aggiuntive sul paraurti e di un labbro anteriore più pronunciato e sportivo. Le lievi modifiche continuano anche in coda, poiché il muletto ci mostra un'ala posteriore dalle dimensioni considerevoli. Sebbene sembri somigliare a quello visto sulla versione 45th Anniversary Edition, un occhio più attento può notare delle estremità più appuntite e supporti alleggeriti.

VEDI ANCHE

Nuova Toyota GR Supra GRMN: un pacchetto sportivo che esalta le performanceFRENI MAGGIORATI E ASSETTO SPECIFICO Il resto della sportiva sembra in gran parte uguale al modello standard, ma il prototipo monta un impianto frenante sovradimensionato. Quest'ultimo sarà molto più performante di quello che si trova sul modello normale in quanto possiamo vedere i dischi forati e quelle che sembrano essere pinze più grandi. Il tutto per sopportare meglio i maggiori carichi dovuti alle performance accresciute. Tuttavia, questi non sono gli unici cambiamenti poiché l’auto sembra avere un assetto più basso e questo ci suggerisce che monterà sospensioni sportive, come ci si aspetterebbe da una variante GRMN.

Nuova Toyota GR Supra GRMN: il musetto mimetizzato della sportiva giapponeseMOTORE POTENZIATO DI DERIVAZIONE BMW M4 Nel corso di questi anni si sono rincorse tante voci su una GR Supra GRMN che ci hanno suggerito come l'auto potrebbe debuttare entro la fine dell'anno con un sei cilindri in linea da 3,0 litri biturbo di origine BMW M4 CSL. Il motore tedesco ha una potenza di 551 CV per 650 Nm di coppia, questi numeri sembrano molto ottimistici se immaginati sotto il cofano della Toyota. Più “modestamente” - le virgolette sono d’obbligo - non saremmo sorpresi se la sportiva giapponese fosse alimentata dal motore 3,0 litri della M4 standard, capace di 480 CV e 550 Nm. Il sei-in-linea che equipaggerà la GR Supra GRMN sarà collegato a un cambio manuale a sei velocità per la gioia dei puristi della guida. Indipendentemente da cosa c’è sotto il cofano, l’attuale Supra monta un sei cilindri in linea da 3,0 litri twin-turbo che produce 340 CV e Cconsente all'auto di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi se equipaggiata con il cambio manuale a sei marce. Insomma, con la GRMN ci aspettiamo un bel salto in avanti per prestazioni e piacere di guida, non resta che aspettare il suo arrivo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/10/2023