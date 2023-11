Con la Toyota GR Corolla ti senti pilota WRC... anche se non lo sei (video)

Basta un facile percorso sterrato per divertirsi come matti se state guidando la berlinetta sportiva giapponese. Provare per credere...

Che la Toyota GR Corolla sia un’auto a elevate prestazioni è un dato di fatto. La griffe Gazoo Racing è un sigillo di garanzia per quanto riguarda la sportività, il piacere di guida e il divertimento al volante. Tuttavia, la vera sfida con automobili di questo tipo è che sfruttare tutto il loro potenziale può essere piuttosto difficile. Ma, c’è sempre un ma… Per esempio, guardate il proprietario di questa GR Corolla del 2023, che ha recentemente mostrato agli utenti del web perché le hot-hatch sono così amate, ma soprattutto perché è sempre una bella idea trovare un posto per divertirsi a fare un po’ di sano fuoristrada. Insomma, è un modo semplice per migliorare smisuratamente la qualità della vita. Se guardate il video, capirete il motivo di questa affermazione.

SANO E SICURO DIVERTIMENTO Le immagini pubblicate sul canale YouTube di GR Panda, ci mostrano il proprietario della berlinetta sportiva Made in Japan che la porta a fare un bel giro su alcuni sentieri off-road, previo il consenso del servizio forestale locale. E le immagini fanno sembrare l'auto una WRC fatta e finita, se non fosse per le moderate correzioni sul volante. Ma scimmiottare un “vero” pilota da rally non era il target finale, anzi, l’idea era semplicemente quella di divertirsi in sicurezza. Obiettivo centrato. Naturalmente, qualsiasi auto sarebbe uno spasso su questi tracciati, ma un motore a tre cilindri turbocompresso da 1,6 litri che eroga 300 CV e 370 Nm di coppia te lo fa fare molto meglio. Ma anche una trazione integrale finemente regolabile aiuta a raggiungere lo scopo. Tuttavia, vale la pena notare che è necessario prestare molta attenzione al video per notare alcune sottili differenze. Vi spieghiamo perché.

Toyota GR Corolla: anche un rookie può sentirsi pilota da rally UN’AUTO MOLTO SENSIBILE ALLE REGOLAZIONI Secondo il pilota, che ha menzionato un commento su Reddit, la distinzione tra una ripartizione della coppia 30:70 e la modalità pista, con una ripartizione 50:50, è piuttosto sottile. L'impatto reale diventa chiaro nelle curve ad alta velocità, dove la ripartizione più sbilanciata sull’asse posteriore sembra rendere l’auto più “ballerina”. Ma ciò che è veramente impressionante in questo video è quanto sia divertente la Toyota, anche con un amatore al volante. È vero, la Corolla GR sembra fatta apposta per correre con un professionista, ma un pilota esperto sarebbe capace di andare forte con qualsiasi auto. Questo video è stato girato da un conducente che afferma di aver imparato a guidare un’auto con cambio manuale meno di un anno fa. E aggiunge che che non stava cercando di andare troppo forte poiché voleva tornare a casa sano e salvo alla fine della giornata. Eppure, nonostante tutto, la Corolla GR lo ha fatto divertire moltissimo e l'unico lato negativo è che la finitura dei cerchi posteriori sembra essere un po’ malconcia. Pazienza.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/11/2023