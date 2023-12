Toyota Gazoo Racing ci spiega con le immagini il significato del motorsport (video)

Siamo quasi alla fine del 2023 e Toyota ci ha voluto fare un ultimo regalo prima di immergersi del tutto nel 2024. La Casa giapponese, tramite la sua filiale sportiva Gazoo Racing, ha pubblicato due nuovi video intitolati Wild Moment e Wild Moment - Behind the Scenes. Il primo mostra ciascuno dei quattro modelli GR impegnato nella propria routine di competizioni in ogni parte del mondo. Invece, il video “dietro le quinte” ci mostra come sono stati girate le bellissime clip per realizzare il video iniziale. Le immagini si concentrano sulle imprese di Gazoo Racing nei quattro ambiti degli sport motoristici principali che non sono la Formula 1. E le protagoniste, chiaramente, sono la GR Yaris Rally1 Hybrid che ha corso nel World Rally Championship (WRC), la GR010 che ha gareggiato nel World Endurance Championship (WEC), la GR Supra che ha corso la 24 Ore del Nürburgring e la GR DKR Hilux T1+ che ha vinto il famoso Rally Dakar all'inizio di quest'anno.

Toyota Gazoo Racing: la GR Yaris del WRC atterra dopo un saltoIL PRIMO VIDEO REGALA ADRENALINA Wild Moment illustra perfettamente il tipo di impegno che ciascuna di queste auto deve affrontare e come il lavoro ingegneristico del team Gazoo Racing, alla fine, è trasmesso fino ai prodotti di serie più sportivi di Toyota come la coupé GR Supra, la GR Corolla e la super divertente GR86. Il colpo che subisce la GR Yaris Rally1 Hybrid quando atterra da un salto è uno spettacolo meraviglioso, e guardare la GR Supra pizzicare il cordolo per essere lanciata su due ruote è altrettanto incantevole. Le dune affrontate dall'Hilux sono maestose e possiamo solo immaginare quanto coraggio ci vuole per tirare al massimo con una GR010 lungo un Circuit de la Sarthe fradicio di pioggia. Ognuna di queste auto e i loro conducenti sono degli interpreti eccezionali.

DIETRO LE QUINTE PER CAPIRE L’IMPEGNO Il video del dietro le quinte, per certi versi addidittura più coinvolgente del primo, aumenta il nostro rispetto per la capacità messa in campo da team e piloti. Potreste non essere attratti dal motorsport (nessuno è perfetto…), ma bisogna ringraziare il Gazoo Racing per aver reinventato Toyota come marchio di auto sportive. Non siete convinti di questa affermazione? Tenete presente che Toyota è stato ufficialmente il terzo marchio di auto sportive più venduto nel 2022, battuto solo da Ford Mustang e Chevrolet Corvette.

TUTTO HA INIZIO NEL 2007 I giapponesi hanno lanciato il Team Gazoo nel 2007 con il pilota Hiromu Naruse al volante, con il supporto dell'iconico pilota Akio Toyoda. L'idea era quella di creare un nuovo dipartimento di sport motoristici da utilizzare per sviluppare auto stradali più emozionanti. Tutto iniziò con le gare endurance, e con il dominio per cinque anni consecutivi della 24h di Le Mans. La Toyota Gazoo Racing è stata fondata nel 2015, ed è il marchio che il produttore giapponese ha utilizzato come acronimo per tutte le sue auto ad alte prestazioni, inclusa la coupé GR86 che ha fatto idealmente da trampolino di lancio per le odierne Supra, Corolla e Yaris.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/12/2023