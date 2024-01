Mazda e Toyota condividono la tecnologia per il futuro della mobilità

In un periodo come questo dove la parola “crisi” è fra le più pronunciate, l’ottimizzazione dei costi di produzione è in cima alla lista degli uffici amministrazione di qualsiasi costruttore auto. Fra gli altri, uno dei termini più gettonati è “collaborazione” o, per gli anglofoni, “partnership”. Insomma, condivisione di un progetto per spartirsi oneri e onori, dove alla voce oneri pesano molto i costi di ricerca, sviluppo e produzione di un nuovo modello, per esempio. Ne sanno qualcosa anche Toyota e Mazda, le due Case giapponesi che stanno costruendosi un futuro, per certi versi, condiviso e dove i futuri modelli Mazda utilizzeranno nuovi software e hardware sviluppati insieme a Toyota, per montare lo stesso sistema operativo. In sostanza, le due case automobilistiche collaboreranno in maniera concreta per ridurre drasticamente i costi, vediamo come.

Partnership Mazda e Toyota: la Mazda2 Hybrid con il motore di Toyota YarisUNA CONDIVISIONE QUASI TOTALE La tecnologia di bordo non comprenderà solo il sistema operativo dell'infotainment e dei display in plancia, ma anche la centralina elettronica e i cablaggi. Nikkei Asia ritiene che i veicoli elettrici a batteria lanciati da Mazda a partire dal 2027 avranno sistemi di bordo identici al 90% a quelli presenti nei modelli Toyota. Insomma, una strategia di condivisione poiché lo sviluppo di software è un’impresa costosa. Bisogna sapere che alcuni produttori di automobili e fornitori di ricambi spendono fino a due miliardi di dollari all’anno nello sviluppo di software e Mazda ritiene che, lavorando con Toyota, potrà risparmiare centinaia di milioni di dollari ogni anno per ridurre i costi di sviluppo tra il 70% e l'80%.

Partnership Mazda e Toyota: in futuro anche sistemi operativi condivisi per ridurre i costiCOLLABORAZIONE VINCENTE Sappiano altresì, che in futuro i sistemi di bordo e per l’infotainment diventeranno più importanti che in passato e consentiranno ai costruttori di vendere contenuti extra ai proprietari e persino di abilitare nuove funzioni del veicolo via etere, come tecnologie di assistenza alla guida o per la sicurezza e il comfort. Toyota e Mazda lavorano insieme da diversi anni e nel 2015 hanno unito le forze per condividere le tecnologie per i motori. La partnership si è rafforzata negli ultimi anni al punto che l’attuale Mazda2 è una versione quasi gemella della Toyota Yaris. Infine, parlando dei piani di Mazda per i veicoli elettrici alla fine dello scorso anno, l’amministratore delegato Masahiro Moro ha affermato che l’azienda intende avere sette o otto veicoli elettrici nella sua gamma entro il 2030 e prevede che rappresenteranno il 25-40% delle sue vendite globali. I futuri veicoli elettrici del costruttore asiatico saranno sviluppati e venduti attraverso la divisione e-Mazda e costruiti su una piattaforma condivisa.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/01/2024