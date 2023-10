Mazda MX-5 2024: la "spiderina" si rifà il look e strizza l'occhio al piacere di guida

Tempo di facelift per l’iconica spiderina di Mazda. La MX-5 si rifà un po’ il look ma porta belle novità lato infotainment e, soprattutto, piacere di guida. Tuttavia, meglio mettere le cose in chiaro: la piccolina giapponese è disponibile per adesso solo in Giappone e Australia, ma ovviamente arriverà anche dalle nostre parti. Bisogna solo attendere qualche mese in più. Adesso veniamo a lei e analizziamo cosa porta di nuovo a bordo.

Nuova Mazda MX-5: cambia il look, aggiorna l'infotainment ed è più affilata su stradaLIEVI AGGIORNAMENTI DI STILE Mazda ha reso più gustosa la ricetta di successo con una serie di lievi ma graditi aggiornamenti al look. Questo restyling (la MX-5 attuale è arrivata nel 2014) ne prolungherà la vita e renderà l’auto molto attuale per qualche altro anno, poiché il modello di nuova generazione dovrebbe arrivare alla fine del 2025. La Mazda MX-5 2024 sembra abbastanza simile al modello che sostituirà fra poco, ma uno sguardo più attento rivela che i fari anteriori sono cambiati e presentano una nuova grafica full LED, che integra le luci diurne, prima alloggiate sul paraurti. Anche IL layout dei fanali posteriori è stato modificato e oggi beneficia di un aspetto tridimensionale. Il paraurti anteriore è stato leggermente ridisegnato con un nuovo sensore radar montato sulla griglia. Infine, Mazda ha introdotto un inedito design per i cerchi in lega e ha ampliato la disponibilità di sfumature della carrozzeria con il colore Aero Grey Metallic. Naturalmente, le modifiche vengono applicate sia ai modelli con tetto morbido, sia a tetto rigido (versione RF).

Nuova Mazda MX-5: motori 1,5 litri e 2,0 litri con nuovo differenziale autobloccanteINFOTAINMENT AGGIORNATO E NUOVI RIVESTIMENTI Spostandosi all'interno, l’inedito infotainment Mazda Connect con un nuovo touchscreen da 8,8 pollici rappresenta un gradito aggiornamento, che espande le funzionalità di connettività. Lo stesso display è stato introdotto il mese scorso su Mazda 2 e CX-3 2024. Lato sicurezza, la nuova MX-5 guadagna due nuovi sistemi di assistenza come il Mazda Radar Cruise Control e lo Smart Brake Support. Invece, dal punto di vista dei materiali e della qualità percepita, la spider giapponese alza l’asticella con il Mazda Roadster S Leather Package V Selection, che combina una parte superiore beige con un rivestimento sportivo in pelle Nappa marrone chiaro per i sedili e pelle sintetica in tinta per il resto dell'abitacolo. Inoltre, l’auto è equipaggiata di serie con un set di cerchi in lega leggera da 16 pollici con finitura lucida, perfettamente abbinati alla carrozziera nera.

VEDI ANCHE

Nuova Mazda MX-5: disponibile con carrozzeria spider o roadster RF con tetto rigidoDUE MOTORI E NUOVO DIFFERENZIALE AUTOBLOCCANTE La MX-5 aggiornata sarà venduta in Giappone ancora con i propulsori Skyactiv-G di 1,5 litri e 2,0 litri, che sono stati lievemente aggiornati. Il motore più piccolo ha una potenza superiore di 4 CV, oggi raggiunge 134 CV, diventando leggermente più efficiente. L'unità da 2,0 litri eroga gli stessi 184 CV, ma beneficia di un nuovo software che dovrebbe assicurare una migliore risposta all’acceleratore in termini di rapidità e fluidità di erogazione. Come sul modello precedente, la potenza viene trasmessa all'asse posteriore tramite un cambio manuale a sei marce o un cambio automatico, sempre a sei marce. Ma veniamo alla parte più gustosa degli aggiornamenti. Sappiamo che la MX-5 è una roadster che fa del piacere di guida uno dei suoi capisaldi. Ebbene, gli ingegneri Mazda non hanno trascurato la dinamica di marcia, e per la versione 2024 hanno aggiunto un nuovo differenziale asimmetrico a slittamento limitato sull'asse posteriore sulle versioni manuali per una maggiore stabilità insieme a una configurazione rivista per il servosterzo elettrico. Inoltre, la nuova modalità DSC-Track, sempre sui modelli con cambio manuale, rende il controllo dinamico della stabilità meno invasivo durante la guida in pista.

Nuova Mazda MX-5: abitacolo meglio rifinito, qui la versione con guida a destra

ORDINI APERTI IN GIAPPONE E AUSTRALIA E adesso veniamo alla questione disponibilità e prezzi. Detto che la nuova MX-5 sarà distribuita poco alla volta su tutti i mercati di riferimento, il registro degli ordini è già aperto in Giappone con le prime consegne previste a metà gennaio del prossimo anno. A seconda della motorizzazione, del tipo di carrozzeria e dell'allestimento, i prezzi variano da 2.898.500 Yen (circa 18.525 euro) e 4.308.700 Yen (circa 27.540 euro), con un aumento di circa 200.000 -300.000 Yen (1.280-1.900 euro) rispetto agli allestimenti equivalenti del modello uscente. Come accennato, la Mazda MX-5 2024 è già ordinabile anche in Australia, dove è disponibile esclusivamente con il propulsore da 2,0 litri, al prezzo compreso tra 41.370 e 55.990 dollari australiani (circa 24.980-33.810 euro). Sappiamo che i listini europei e italiani sono allineasti verso l’alto a questi prezzi, ma per adesso meglio non azzardare cifre, che potrebbero essere smentite all’apertura degli ordini. Ne sapremo di più tra poco.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/10/2023