Mazda MX-5 Miata, la sportiva jap non andrà mai in pensione

In questo periodo di grandi cambiamenti per il mondo dell’automobile, molti nomi “storici” si preparano ad andare in pensione (Golf è il primo che mi viene in mente, avendone scritto giusto ieri), e altri ci sono già finiti da un pezzo, con buona pace di nostalgici, possessori di youngtimer o semplici appassionati delle quattro ruote. La piccola Mazda MX-5, però, non ha nessuna intenzione di ritirarsi.

Mazda MX-5, le linee anticipate dal concept Vision Study?

È LEI O NON È LEI? Il concept Vision Study mostrato lo scorso novembre rappresenta la volontà di Mazda di continuare a produrre auto che siano soprattutto divertenti da guidare. Il concept che vedete in queste immagini potrebbe anche anticipare quello che sarà la nuova generazione di Miata, ma se anche così non fosse, nella gamma Mazda un posto per la piccola MX-5 ci sarà sempre, come ha ammesso il CEO di Mazda Europe Martijn ten Brink al Salone dell’auto di Bruxelles che si è concluso qualche giorno fa.

Mazda MX-5, la sportiva giapponese prossima al restyling

VEDI ANCHE

E QUINDI? A domanda specifica, ossia cosa bolle in pentola per la sua sportiva più amata, ten Brink ha risposto: “Come si fa a rimanere fedeli allo spirito di un’auto, tenendo in considerazione la nuova generazione di tecnologie? Questo non è ancora stato deciso. Ma credo di poter dire serenamente che per Mazda la MX-5 non morirà mai”.

Nuova Mazda MX-5: cambio di look per la spider giapponese

STA PER CAMBIARE Un’auto uguale a se stessa da sempre, con qualche modifica e cambiamento nello stile, ma inalterata nella sua semplicità, che è quello che adorano i suoi proprietari: motori aspirati, trazione posteriore, e uno dei migliori cambi manuali che si siano mai visti. Nel frattempo, stanno circolando i primi esemplari del facelift, atteso nei prossimi mesi, e che non toccherà nulla della collaudata formula del modello attuale. La Mazda MX-5 elettrica, insomma, dovrà aspettare ancora un po’.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 31/01/2023