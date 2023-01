Mazda2 2023: in Giappone è già tempo di restyling

Negli scorsi giorni in alcuni concessionari Mazda del Giappone sono stati distribuiti dei volantini che mostrano una versione leggermente ristilizzata di Mazda2 (qui la nostra prova su strada). A un primo sguardo il cambiamento più evidente rispetto alla versione attualmente in vendita in Europa è proprio sulla griglia frontale. La sua forma più prominente si allunga verso i lati della carrozzeria e insieme alle cornici dei fari, compone un’inedita X color nero lucido.

Il 3/4 anteriore dell'attuale versione di Mazda2

DETTAGLI INEDITI Fra le novità ci sarebbero anche due nuove colorazioni: Airstream Blue Metallic e Aero Grey Metallic. Inoltre, sempre secondo la brochure, il listino si amplierà con l’ingresso in gamma degli allestimenti Sport e Sport+. Quest’ultimi si distinguono per la griglia nera sportiva con badge dedicato, per i cerchi in alluminio da 16 pollici, per i sedili neri con finiture rosse e per il tetto nero a contrasto.

VEDI ANCHE

La locandina di nuova Mazda2 2023

SOLO IN GIAPPONE? Gli allestimenti base BD (Blank Deck) e XD BD montando una griglia interamente chiusa lascerebbero pensare a una versione completamente elettrica. In realtà, la piccola giapponese sarà spinta solo ed esclusivamente da motori a combustione interna, con tanto di versione Diesel da 1.5 litri. Infine, Sunlit Citrus è il nome dell’allestimento top di gamma. Come riportato nella locandina, il reveal di Mazda2 2023 è fissato per il prossimo 27 gennaio. Al momento non è possibile stabilire se questo restyling verrà proposto anche in Europa.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 26/01/2023