Mazda CX-5: anche il SUV giapponese si dà all'ibrido. Ma con moderazione

Mazda CX-5 (qui una delle tante prove che gli abbiamo dedicato) è un SUV che in redazione ha conquistato un po' tutti coloro che hanno avuto modo di guidarlo. La novità per il model year 2023 è che le versioni a benzina 2.0 litri da 165 CV e 2.5 litri da 194 CV guadagnano la tecnologia mild-hybrid del sistema Mazda M Hybrid 24V.

COME FUNZIONA IL MILD-HYBRID Per chi si fosse messo in ascolto solo ora, l'ibrido ''mild'' è quello dotato di un motore elettrico e di una batteria molto piccoli, che non bastano per far muovere l'auto a motore (termico) spento, ma che comunque recuperano energia in frenata e danno un piccolo contributo in accelerazione, tanto da riuscire a ridurre i consumi di carburante ''tra il 5% e l’8% rispetto al modello precedente con motori benzina'', dice Mazda.

Mazda CX-5 2023, 3/4 posteriore

INVARIATI I DIESEL Accanto ai nuovi motori ibridi a benzina, la gamma di Mazda CX-5 2023 comprende il collaudato Diesel 2.2 litri bi-turbo proposto in due livelli di potenza: 150 CV e 380 Nm di coppia o 184 CV e 450 Nm. Il primo è disponibile in combinazione con trazione anteriore o trazione integrale Mazda i-Activ AWD, con cambio manuale o automatico a sei marce Più limitata l'offerta della versione più potente, prevista solo solo con trazione integrale e cambio automatico.

LA GAMMA Qualche novità anche nel listino, con volante e sedili anteriori riscaldabili che sono ora disponibili per tutte le versioni. In gamma entrano quattro nuovi allestimenti: Centre Line, Exclusive Line, Homura e Takumi, oltre alle versioni speciali Advantage e Newground.

Mazda CX-5 2023, gli interni

VEDI ANCHE

DI SERIE FIN DAL LIVELLO BASE L’allestimento Centre Line ha di serie cerchi in lega da 19”, fari Full LED, sensori di parcheggio con videocamera, infotainment con navigatore, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto wireless e una dotazione di aiuti alla guida con monitoraggio angolo cieco e avviso di fuoriuscita dalla carreggiata. L’allestimento Exclusive Line aggiunge il portellone elettrico, il sistema audio BOSE a 10 altoparlanti, fari LED di tipo matrix (che disegnano un cono d'ombra attorno agli altri veicoli per non abbagliarli) e una dotazione più completa di sistemi di assistenza alla guida.

GLI ALLESTIMENTI TOP L’allestimento Homura si contraddistingue per le finiture di tono sportivo, con cerchi in lega da 18'' e la finitura in nero lucido per la griglia anteriore, le sezioni inferiori dei paraurti e gli specchietti retrovisori esterni. A bordo spiccano i rivestimenti in pelle e tessuto scamosciato nero, con cuciture rosse. L’allestimento Takumi, dalle finiture esterne cromate, propone invece interni in morbida pelle nappa e finiture in vero legno, a cui aggiunge i sedili a regolazione elettrica e ventilati.

Mazda CX-5 2023, la plancia

LE VERSIONI SPECIALI La prima delle due versioni speciali, la Advantage, si basa sulla Centre Line e aggiunge il portellone elettrico e importanti sistemi di assistenza alla guida. La versione speciale Newground, invece, si distingue dalla Advantage per il suo aspetto off-road grazie alle finiture argento satinato sui paraurti e Green Lime all’interno.

I PREZZI Nelle concessionarie a partire da febbraio, la nuova Mazda CX-5 2023 è ordinabile da oggi con prezzi compresi tra i 36.700 euro della versione ibrida benzina 2.0 litri 165 CV Centre Line con trazione anteriore e cambio manuale a 6 marce, fino ai 50.050 euro per la versione Takumi dotata del propulsore diesel 2.2 litri da 184 CV con trazione integrale e cambio automatico.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/01/2023