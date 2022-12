Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D Newground: comfort e dinamica in perfetto equilibrio

Lo sport utility giapponese con il motore diesel offre comfort e prestazioni equilibrate e aggiunge un look esclusivo in questa particolare versione

SEGMENTO AFFOLLATO E COMPETITIVO Il segmento dei C-SUV è fra i più vivaci del mercato auto. Nonostante la scarsità di esemplari dai concessionari per crisi tecnologiche e geopolitiche, gli sport utility intorno ai 4,5 metri sono sempre fra i modelli più desiderati. Misure giuste, motori di ogni genere, piacere di guida e spazio per la famiglia ne decretano il successo, che giustifica la presenza di quasi tutti i costruttori, dai brand premium, ai più commerciali, fino ai - passatemi il termine - “low cost”. In questo ambito si è ritagliata una fetta di estimatori anche Mazda, che con la CX-5 coniuga uno stile dinamico e moderno con tecnologia, prestazioni e comfort di prim’ordine. Tanto da puntare dritto alle posizioni occupate dai modelli più ambiti.

Mazda CX-5 Skyactiv-D 2WD Aut Newground: la prova del SUV giapponese

Era da un po’ di tempo che non provavo il SUV giapponese e, fra le varianti di motore benzina e diesel più o meno potenti già guidate, mi mancava proprio il quattro cilindri 2,2 litri a gasolio Skyactiv-D con 150 CV/4.500 giri. Ne ho approfittato quando lo sport utility è arrivato in redazione, ma ammetto che partivo con qualche pregiudizio causato soprattutto dalla disponibilità di cavalli, secondo me inadeguata a dimensioni e peso (oltre 1.600 kg) del SUV. Insomma, poco motore per un modello che meriterebbe qualcosa di più, visto che considero la variante da 184 CV più equilibrata. Tuttavia, mai dare un giudizio senza approfondire la conoscenza del soggetto e infatti…

Mazda CX-5 Skyactiv-D 2WD Aut Newground: motore da 150 CV fluido nell'erogazioneVIVACE COME NON TI ASPETTI La CX-5 di questa prova mi ha subito mostrato il suo lato più dinamico grazie soprattutto alla robusta coppia motrice di 380 Nm che parte da appena 1.800 giri e che le assicura una capacità di ripresa davvero vivace. Il cambio automatico a sei rapporti, qui abbinato alla trazione anteriore, fa il resto poiché è perfettamente accordato all’erogazione, che è lineare da basso regime e allunga con buon vigore fino al passaggio di marcia. Il due-e-due diesel sa girare basso, ma quando serve spinge con vigore anche se – è chiaro – oltre una certa soglia è inutile insistere. Il suo punto di forza, insomma, non sono le prestazioni – per quelle, ci sono altri motori in gamma – ma le doti da passista. Mettilo in autostrada, mettilo in città o fuori dai centri abitati, lui prende le misure e si adatta alle necessità di chi guida. Vibra poco e non fa rumore, solo se insisto sul gas mi ricorda che è meglio non esagerare, ma la CX-5 risponde presente anche se la sollecito un po’ più del dovuto.

Mazda CX-5 Skyactiv-D 2WD Aut Newground: uno sport utility collaudato e confortevoleASSETTO CHE GUARDA AL COMFORT Tuttavia, se il SUV giapponese mi sorprende per piacere di guida e comfort, lo deve anche a un assetto azzeccato, che strizza l’occhio alla qualità di vita a bordo senza perdere di vista il gusto di percorrere qualche bella strada ricca di curve e tornanti. Il focus, lo sottolineo, è quello di far viaggiare comodi i passeggeri, ma se insisto sull’acceleratore la carrozzeria alta non è un handicap, proprio perché la taratura azzeccata delle sospensioni sostiene bene le reazioni provocate dal peso e dal baricentro rialzato. L’abitacolo è molto confortevole quando si viaggia più piano, con ripercussioni appena avvertibili se si va su pavé o strade rovinate. Lo sterzo, prima un po’ troppo demoltiplicato per i miei gusti e quindi meno comunicativo su strade libere e divertenti, adesso diviene un alleato per leggerezza nel traffico e in manovra, dove riesco a piazzare il SUV - che comunque sfiora i 4,6 metri - in ogni spazio utile. Quindi, buone doti di guida, piacere di vivere a bordo e reazioni tutto sommato vivaci si completano con consumi contenuti. La media è di 13,5 km/litro, in città si arriva a 9,3 km/litro, che diventano 17,1 km/litro su strade extraurbane e 14,2 km/litro in autostrada.

Ma comfort e piacere di guida non possono che passare da un abitacolo capace di accogliere tutti i passeggeri, senza rinunce. Davanti, mi piace trovare subito la posizione corretta e sollevata (il sedile di guida è regolabile elettricamente) per tenere a bada veicoli, ciclisti, pedoni e ostacoli. I centimetri sono sufficienti per gambe e testa e lo stesso discorso vale per chi si accomoda sul divanetto posteriore. Idem una volta sollevato il portellone elettrico del bagagliaio, che svela un vano rivestito in robusto velluto, bello capiente e regolare, con un volume che passa da 550 a 1.620 litri. Ma tornando un attimo agli interni, non posso che ribadire quanto già espresso in passato. Li trovo davvero azzeccati. Allo spazio già citato fa eco la qualità complessiva. Sostanzialmente, nulla cambia rispetto alle CX-5 conosciute in passato, poiché l’arredamento e la disposizione della plancia sono uguali. Però, la versione Newground di questo test aggiunge rivestimenti in pelle e tessuto scamosciato con cuciture in giallo Lime. Lo stesso colore delle finiture in abitacolo, per un accento vivace all’ambiente, altrimenti piuttosto scuro. Per il resto, ritrovo un bel quadro strumenti parzialmente digitale (c’è un TFT da 7” insieme agli indicatori analogici) e la console che ospita i comandi del clima, mentre il display da 10,25” è più in alto, a sbalzo.

Mazda CX-5 Skyactiv-D 2WD Aut Newground: interni vivacizzati dalle finiture giallo limeANALOGICO E DIGITALE IN SIMBIOSI Quello che mi convince, però, è che sopravvivono un bel po’ di comandi “fisici”. In un’era dove la digitalizzazione sembra avere la meglio, sul tunnel posso toccare la rotella dell’infotainment e tutte le funzioni sono gestibili tramite un menù che trovo amichevole e super easy da usare dopo un rapido apprendistato. Attenzione, di tecnologia ne abbiamo in quantità anche a bordo del SUV giapponese, ma quanto basta. Niente super display più grandi del TV di casa o maggiordomi virtuali che sollevano le tapparelle dall’autostrada o accendono i termosifoni quando siete al casello. Ma tutto ciò che serve e al posto giusto. Ecco, questo mi è sempre piaciuto di Mazda e cioè la capacità di trasmettere qualità, concretezza, comfort e user friendly delle sue macchine, nessuna esclusa.

Infine, un altro voto positivo lo assegno al design. Qui, sconfiniamo nel campo dei gusti personali, ma nessuno potrà contraddirmi nel definire il look del SUV Mazda attuale e al tempo stesso bilanciato. La CX-5 non è un modello nuovo – questa versione ha debuttato nel 2016 – quindi ha sulle spalle sei anni dove non abbiamo visto veri e propri aggiornamenti al design, ma è riuscita comunque a non perdere terreno nei confronti di rivali più giovani. Senza soffermarsi troppo, mi piacciono il muso lungo e i fari a LED così affilati. La calandra estesa, i parafanghi belli larghi, i grandi cerchi in lega da 19” e una coda alta e robusta.

Mazda CX-5 Skyactiv-D 2WD Aut Newground: design evergreen e colore carrozzeria specialeUN LOOK CHE NON INVECCHIA Trovo che ci siano concorrenti dallo stile più audace, ma che rischiano di stancare presto l’occhio. Qua siamo davanti a un SUV che “invecchia” meglio e più lentamente, tanto da essere ancora attuale. Volete distinguervi un po’ dai soliti rosso, grigio o nero? La CX-5 Newground azzarda questa sfumatura beige Zircon Sand Metallic (950 euro), davvero molto cool e il “baffetto” giallo fluo sulla griglia richiama le finiture in abitacolo per un leggero tocco di esclusività, sempre che lo vediate…

L’ho accennato poco fa, la CX-5 non è un SUV equipaggiato con gli ultimi ritrovati della cibernetica per quanto riguarda l’infotelematica di bordo. Tuttavia, questo allestimento speciale non prescinde da una completa suite di sistemi offerti di serie come il navigatore satellitare, il mantenitore della carreggiata, il monitoraggio degli angoli ciechi, la frenata automatica di emergenza e il sistema di rilevamento dei pedoni. Nel pacchetto è incluso anche Mazda Connect per una più semplice gestione di alcune funzioni da remoto tramite l’App My Mazda, oltre a Apple CarPlay e Android Auto, i comandi vocali, il bluetooth e le prese USB.

Mazda CX-5 Skyactiv-D 2WD Aut Newground: il display da 10,25'' per l'infotainment

UN PACCHETTO DI ACCESSORI COMPLETO Ma questo allestimento esclusivo della CX-5 comprende anche il Business Pack, che sulle versioni “base” è un optional da 1.200 euro. In questo caso si aggiungono head-up display, sistema di riconoscimento segnali stradali, telecamere a 360°, frenata di emergenza in città posteriore, riconoscimento stanchezza guidatore, strumentazione con grafica centrale TFT 7”, Smart Key e ricarica wireless per il cellulare. La Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D Newground con cambio automatico di questa prova costa 43.050 euro.

Mazda CX-5 Skyactiv-D 2WD Aut Newground: cambio automatico e 2WD per il SUV

Motore 2.191 cc, 4 cilindri, turbodiesel Potenza 150 CV a 4.500 giri Coppia 380 Nm tra 1.800 e 2.600 giri Velocità 200 km/h 0-100 km/h 10,7 secondi Cambio Automatico a 6 marce Trazione Anteriore Consumi misto WLTP 6,1 litri/100 km Dimensioni 4,58 x 1,85 x 1,69 m Bagagliaio Da 550 a 1.620 litri Prezzo Da 42.100 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/12/2022