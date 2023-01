Bentornato Wankel! Il debutto sulla nuova plug-in Mazda MX-30

Come promesso nei giorni scorsi, al Salone dell’Auto di Bruxelles Mazda ha presentato la versione plug-in del suo crossover MX-30, da noi finora disponibile solo come auto full electric. Si chiama MX-30 e-Skyactiv R-EV, e a quello elettrico abbina un nuovo motore rotativo che si occupa di ricaricare la batteria. Andiamo a vederla più da vicino.

MX-30 e-Skyactiv R-EV, motore elettrico e rotativo

Diversamente dalla stragrande maggioranza delle auto plug-in, in cui sia il motore elettrico che quello termico sono collegati alle ruote e contribuiscono tutt’e due alla trazione dell’auto, nella nuova MX-30 si parla di sistema “in serie”, analogamente a quanto visto sulle recenti Nissan e-Power, per esempio, in cui la trazione è completamente elettrica e la batteria può essere ricaricata anche dal motore termico. La differenza rispetto alla soluzione Nissan è che la batteria ha dimensioni maggiori, può essere ricaricata alla spina (ecco perché si parla di plug-in), e l’auto può muoversi per diversi km con il motore termico spento.

MX-30 e-Skyactiv R-EV, il motore rotativo

I MOTORI Il motore endotermico rotativo da 830 cc, caratterizzato da un ingombro particolarmente ridotto, ha una potenza massima di 74 CV (55 kW) a 4.700 giri/min, mentre il motore elettrico eroga 125 kW (170 CV) e 260 Nm di coppia.

AUTONOMIA Le batterie sotto il pianale hanno una capacità di 17,8 kWh, e garantiscono un autonomia di circa 85 km (110 in città) in modalità EV. Il motore rotativo può invece contare su un serbatoio di 50 litri, che permette quindi di affrontare viaggi lunghi senza grandi preoccupazioni (grazie anche alla capillarità dei distributori di benzina sul territorio).

MX-30 e-Skyactiv R-EV, il tasto per la scelta della modalità di guida

TRE MODALITÀ DI GUIDA La piccola Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV prevede tre diverse modalità di guida: Normale, EV e Ricarica. La prima lascia al sistema di bordo di gestire tutto quanto, procedendo a motore termico spento fin quando la carica della batteria lo consente, e di ricaricarla tramite il rotativo alla bisogna (anche quando si richiede un extra di potenza premendo a fondo l’acceleratore). EV usa invece sempre la modalità full electric fino a quando la batteria è scarica (ma il kickdown con l’acceleratore per le richieste di potenza funziona ugualmente), mentre Ricarica sfrutta il motore termico per tenere la batteria carica a una percentuale impostata dall’utente.

MX-30 e-Skyactiv R-EV, la trazione è solamente elettrica

VEDI ANCHE

PIACERE DI GUIDA Basata sulla MX-30 full electric, la versione plug-in monta di serie il sistema e-GVC Plus (Electronic G-Vectoring Control Plus), che agisce delicatamente sulle pinze dei freni delle singole ruote nei trasferimenti di carico per ridurre il rollio e rendere l’auto più stabile; non manca la frenata rigenerativa che si occupa di sfruttare l’energia nei rallentamenti per ricaricare le batterie.

MX-30 e-Skyactiv R-EV, il badge del motore rotativo

RICARICA Oltre che alla presa di casa, la nuova MX-30 può anche essere ricaricata alle colonnine tradizionali da 11 kW (50 minuti per passare dal 20% all’80%) e alle colonnine rapide, grazie al caricatore interno da 36 kW, per rigenerare il 60% di carica in meno di mezz’ora. L’auto supporta anche la funzione alimentazione V2L (vehicle to load, da veicolo a carico), per far funzionare apparecchi e dispositivi elettrici fino a 1.500 W sfruttando la presa di corrente nel vano di carico.

MX-30 e-Skyactiv R-EV, il colore del tetto esclusivo della versione R

Per celebrare il ritorno sulla scena del motore rotativo, Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV sarà disponibile anche nell’allestimento speciale Edition R, dove R sta proprio per “Ritorno”, che si caratterizza per:

Tinta Maroon Rouge metallizzato per il tetto, colore che rende omaggio alla prima Mazda mai prodotta, la R360 Coupé , con carrozzeria nero lucido

metallizzato per il tetto, colore che rende omaggio alla prima Mazda mai prodotta, la , con carrozzeria nero lucido Chiave telecomando con elementi di stile e dettagli che riprendono le specifiche del motore rotativo

con elementi di stile e dettagli che riprendono le specifiche del motore rotativo Tappetini goffrati con l’etichetta Edition R, ripresa anche dai poggiatesta

MX-30 e-Skyactiv R-EV, il telecomando accanto al motore rotativo

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV mantiene gli stessi prezzi dell’equivalente modello BEV (che ha una batteria da 35,5 kWh): il listino parte dai 38.150 euro per la versione base Prime Line, a cui si affiancano la Exclusive Line da 39.100 euro, e la Makoto a 41.400 euro. Le versioni speciali Advantage ed Edition R costano rispettivamente 39.650 euro e 45.650 euro.

MX-30 e-Skyactiv R-EV, vista sull'abitacolo

OPTIONAL Il pacchetto Driver Assistance e Sound Pack (1.400 euro) con impianto audio Bose e guida assistita di secondo livello è disponibile solo per l’allestimento Makoto, così come il tetto elettrico apribile (800 euro).

Lunghezza 4.395 mm Larghezza 1.795 mm Altezza 1.555 mm Passo 2.655 mm Bagagliaio 350/1.155 litri Trazione anteriore Potenza motore elettrico 170 CV (125 kW) Coppia massima 260 Nm Batteria 17,8 kWh Peso batteria 188,2 kg Potenza massima ricarica 36 kW Cilindrata motore rotativo 830cc Numero cilindri 1 Potenza massima 74 CV (55 kW) Coppia massima 116 Nm Peso in ordine di marica 1.778 kg Velocità massima 140 km/h Accelerazione 0-100 km/h 9,1 secondi Autonomia EV 85 km Consumo carburante 1l/100 km Emissioni 21 g/km CO2

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/01/2023