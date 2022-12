Mazda CX-60: ancor più aggressiva con il kit di AutoExe

Il preparatore giapponese AutoExe ha pubblicato alcune immagini del nuovo kit estetico e di alcune componenti ad alte prestazioni per nuova Mazda CX-60 (qui il nostro primo contatto). Il SUV di Hiroshima modificato da AutoExe farà il suo debutto durante il salone dell’auto di Tokyo del prossimo anno. Le modifiche più evidenti consistono in alcuni interventi di design: su tutto spicca lo splitter anteriore prominente con alette aerodinamiche alle estremità laterali, in prossimità della parte bassa dei passaruota.

Mazda CX-60 by AutoExe

ANCOR PIÙ AUDACE Il kit KH-07 di AutoExe - questo il nome ufficiale - include anche deflettori specifici sulla cornice dei finestrini laterali, mentre al posteriore a dominare la scena è lo spoiler che segue il profilo del tetto (qui il sito ufficiale di AutoExe). A ciò si aggiungono le sagomature sopra il paraurti e il vistoso diffusore che ingloba i quattro terminali di scarico. Come detto le modifiche apportate da AutoExe si concentrano anche sulla meccanica di CX-60. Sull’auto sono state installate infatti nuove sospensioni che abbassano l'altezza da terra di 25 mm. Sotto il cofano è stata aggiunta una barra d’irrigidimento che ''scavalca'' il propulsore, mentre sul retro - in prossimità del raccordo dei tubi di scarico - è stata montata una barra trasversale aggiuntiva.

Mazda CX-60 by AutoExe: la barra d'irrigidimento sotto il cofano

POCHI DETTAGLI AutoExe ha rivelato che attualmente è al lavoro su un nuovo kit di sospensioni stradali sportive, su un sistema di aspirazione ad hoc e su un impianto frenante ancor più performante. Sebbene non disponiamo ancora di dettagli precisi sui prezzi di queste componenti sappiamo che, in Giappone, lo splitter anteriore montato su Mazda CX-60 costa qualcosa come 90.200 yen (pari a 644 euro al cambio attuale), i deflettori 33.000 yen (236 euro) e il diffusore posteriore è 82.500 yen (circa 590 euro). Attualmente, nuova Mazda CX-60 viene venduta in Italia a partire da 49.900 euro con motorizzazione Diesel 3.3 litri 200 CV, o plug-in hybrid da 241 CV.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 21/12/2022