Mazda MX-5 elettrica? È già in vendita. Come giocattolo

Per gli apprendisti spideristi, Mobimax propone una sfiziosa MX-5 EV in scala ridotta. Autonomia? Maggiore di quella del... bimbo

Ok, non sarà super lussuosa come la Bugatti Baby II, tuttavia pure questa macchinina che è sia telecomandata, sia guidabile in prima (mini) persona, un giocattolo qualunque non lo è. La Mobimax Mazda MX-5 è un autentico gioiello in miniatura, progettato per rispecchiare per filo e per segno i dettagli distintivi della MX-5 Miata con specifiche statunitensi.

Mobimax MX-5, la ''piccola copia'' della Miata

LA SPIDER DEL ''BOSS'' Pensata per bambini di età compresa tra 1 e 8 anni, proprio come la sorella adulta Mobimax Mazda MX-5 è una spider dalle dimensioni ultracompatte (105 cm di lunghezza per 63 cm di larghezza), su misura quindi sia per gite all'aria aperta (purché ben distanti dalle strade aperte al traffico), sia per i viaggi ''indoor'', sotto la stretta sorveglianza di mamma e papà (preferibilmente, entuasiasti fan MX-5) nei panni di commissari di percorso. In anticipo, invece, sulla MX-5 in scala 1:1, la baby Mazda sposa la filosofia 100% elettrica: due motori da 25 W (0,067 cv), due batterie da 6V e 4 Ah che garantiscono un'autonomia di percorrenza superiore, pare, all''autonomia batterie'' del suo padroncino. Cioè colui al quale, inevitabilmente, spetterà il ruolo di boss del quartiere.

Per viaggiare con il vento tra i capelli (meglio ancora, dentro casa)

TALE MAZDA, TALE FIGLIA La Mobimax Mazda MX-5 è ricca di accessori come il clacson sul volante dal sound simile all'auto reale, un sistema audio che funziona tramite Bluetooth o porta USB, infine portiere che si aprono proprio come nella realtà. Il bimbo può guidare impugnando il volante e azionando il pedale. Oppure, il genitore può assumere il comando delle operazioni ''da remoto'', tramite telecomando.

Interni ben accessoriati

LA ACCENDIAMO? Al momento in cui scriviamo, la MX-5 giocattolo è disponibile sul sito web Mobimax a 19.800 yen tasse incluse, ovvero 126 euro al tasso di cambio attuale: resta fuori il costo della spedizione. L'alternativa è volare in Giappone e partecipare all'edizione 2023 della tradizionale Mazda Fan Festa, manifestazione in programma il 17 settembre al Fuji International Speedway e all'interno della quale Mobimax allestisce un negozio. Raduno, più souvenir: impegnativo, ma vuoi mettere quale esperienza?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/09/2023